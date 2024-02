La curiosa charla entre Camavinga y Tchouaméni sobre sus nuevas posiciones con Ancelotti

Tchouaméni y Camavinga mantuvieron una interesante charla con su compatriota y defensa del RB Leipzig Simakan tras la victoria madridista en el Red Bull Arena en la ida de los octavos de final de la Champions League. Tchouaméni volvió a jugar como defensa central y realizó un partido magnífico.

«Me dije, va tranquilo. Algunos partidos empezaré como defensa», empezó diciéndole Tchouaméni a su compatriota Simakan, defensa central del RB Leipzig, tras su gran partido como central en la ida de los octavos de final de la Champions League.

«Escucha, se lo dije. Es la primera vez que juega de defensa. Le dije que así se empieza. Yo empecé a jugar de lateral. Cuando jugué de lateral, él me dijo que así se empieza. Así me lo dijo», matizó Camavinga en esta curiosa y alegre conversación.

«De hecho, depende de mis actuaciones», culminó Tchouaméni ante un atento Simakan tras la victoria del Real Madrid por 0-1 ante el RB Leipzig en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Es interesante esta conversación entre Tchouaméni, Camavinga y Simakan tras el partido de ayer en Leipzig. Sirve para ver cómo afronta un jugador de élite el jugar fuera de posición y cómo lo hace parte de su trabajo. La polivalencia, característica de los grandes futbolistas. pic.twitter.com/786v7Ddjtq — Helena 🇮🇨 (@HdeHelena_RM) February 14, 2024

Tchouaméni se consagra como central

Aurélien Tchouaméni confirmó ante el Leipzig en la ida de los octavos de final de la Champions que puede ser un grandísimo central, mientras que el Real Madrid reforzó sus motivos para tener claro que es un grandísimo futbolista llamado a marcar una época en el conjunto blanco. Da igual que forme de pivote o en el centro de la zaga, pero es un talento generacional como muchos de los futbolistas que han fichado en el club blanco en los últimos años.

Tchouaméni demostró ante el Leipzig que cumple todas las condiciones necesarias para ser central. Todas. Todavía tiene que seguir adquiriendo conceptos, obvio, pero ya ha demostrado que puede ocupar con plenas garantías el centro de la defensa. Ante los alemanes sostuvo al Real Madrid junto a Lunin y eso que las condiciones no fueron las mejores. Se puede decir que el galo cortó por él y por Nacho, que sigue sin levantar cabeza. El capitán fue la peor noticia de los madridistas en Alemania.

Tchouaméni sobre el ‘caso Mbappé’

Tchouaméni volvió a jugar como defensa central frente al RB Leipzig en la ida de los octavos de final de la Champions League y se mojó sobre el ‘caso Mbappé’ en la zona mixta del Red Bull Arena. El francés jugó un partido magnífico y con la ayuda de Nacho a su lado y Lunin atrás, dejó la portería a cero para dar un gran paso hacia los cuartos de final.

«¿Mbappé al Real Madrid? No me dijo nada. Y aunque lo supiera, no te lo habría dicho. Lo hablamos en el vestuario porque es un tema importante. Esperamos que las cosas se calmen en las próximas semanas», afirmó Tchouaméni en zona mixta sobre el ‘caso Mbappé’.

«¿Jugar de central con Francia? No, cuidado por favor. Creo que el entrenador está mirando. No deberías decir eso», valoró Tchouaméni sobre la nueva posición que está desempeñando por emergencia tras las lesiones en el centro de la zaga en el Real Madrid.