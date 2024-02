Kaiser Tchouaméni: «Nosotros nunca hemos dudado de él»

Aurélien Tchouaméni confirmó ante el Leipzig en la ida de los octavos de final de la Champions puede ser un grandísimo central, mientras que el Real Madrid reforzó sus motivos para tener claro que es un grandísimo futbolista llamado a marcar una época en el conjunto blanco. Da igual que forme de pivote o en el centro de la zaga, pero es un talento generacional como muchos de los futbolistas que han fichado en el club blanco en los últimos años.

Tchouaméni demostró ante el Leipzig que cumple todas las condiciones necesarias para ser central. Todas. Todavía tiene que seguir adquiriendo conceptos, obvio, pero ya ha demostrado que puede ocupar con plenas garantías el centro de la defensa. Ante los alemanes sostuvo al Real Madrid junto a Lunin y eso que las condiciones no fueron las mejores. Se puede decir que el galo cortó por él y por Nacho, que sigue sin levantar cabeza. El capitán fue la peor noticia de los madridistas en Alemania.

Pero regresando a Tchouméni, se ha vuelto a confirmar que Ancelotti tenía razón. El italiano siempre ha tenido claro que podía ser un gran central. Él nunca lo ha dudado y el tiempo se lo está confirmando. Es obvio que debe aprender el oficio, mejorar la colocación y el sentido de la anticipación, pero demostró que puede ir sobrado. Saca la pelota jugada desde atrás como pocos y su físico, portentoso, le permite ir al corte con una superioridad apabullante.

«Ha entendido muy bien lo que necesita el equipo en este momento. Está ocupando la posición de manera espectacular y parece que siempre ha jugado ahí. Es inteligente en la posición y fuerte en los duelos y en los balones aéreos. Le conté que era una emergencia y por emergencia lo hace con gusto. A ver qué me dice cuando no lo sea… La emergencia que tenemos atrás en este momento la arreglamos con un fuerte compromiso de todos. Tchouaméni, Nacho, Carvajal, los medios Valverde y Camavinga, que hacen un trabajo increíble, los extremos, que bajan y se sacrifican… Somos un equipo solidario y con calidad. Si a la calidad le metes compromiso, puede pasar algo bueno», aseguró Ancelotti sobre el francés en la rueda de prensa posterior al encuentro contra el Leipzig.

Tchouaméni ha jugado cuatro partidos de central en lo que va de temporada. Cuatro de inicio -ante Osasuna, Mallorca, Girona y Leipzig- y uno en la segunda parte, frente al Alavés. ¿El resultado? Cinco victorias madridistas y cinco porterías a cero. Esto no quiere decir nada, pero sí demuestra que, como mínimo, la defensa madridista con él en esa posición no se debilita.

A Tchouaméni le gusta poco jugar de central. No lo oculta. Será cosa de los franceses, ya que también le pasa a Camavinga cuando tiene que ejercer de lateral izquierdo. No obstante, ambos lo hacen y lo hacen con un grandísimo rendimiento. Ahora, el objetivo de Ancelotti es convencerle de que cuando no sea por una emergencia, como está sucediendo este curso, también puede ser el kaiser que nació en Alemania.

En el Real Madrid no han dudado de Tchouaméni

En el Real Madrid nadie ha dudado en este tiempo de que Tchouaméni es un jugador de presente y mucho futuro. Ni siquiera en la segunda mitad de la temporada pasada, cuando, tras el Mundial de Qatar, bajó su rendimiento considerablemente. En el club blanco confían en el jugador francés y están seguros de que marcará época ya sea de pivote, donde más le gusta, o de central, donde está demostrando que tiene un futuro por delante más que ilusionante.