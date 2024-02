Ancelotti: «Veremos si convenzo a Tchouaméni para que sea central cuando no sea una emergencia»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid ante el Leipzig en la ida de los octavos de final de la Champions. Los blancos ganaron con un golazo de Brahim, que se marchó lesionado. Tras sufrir en la primera mitad, los madridistas merecieron el triunfo en el segundo acto.

Lo primero que hizo el italiano fue analizar el encuentro: «Nos ha costado. Es así. El principio de la primera parte le cuesta a todos los equipos. Ha sido muy luchado. Pero el equipo ha estado siempre en el partido. Hemos defendido muy bien y hemos estado muy sólidos. El trabajo ha sido muy bueno»,

«Se podían haber marcado más goles. Lunin ha jugado su mejor partido en el Madrid. Está progresando. Jugar con continuidad le está dando confianza», comentó sobre el partido del ucraniano, que fue francamente bueno.

El entrenador del Real Madrid también valoró el encuentro de Brahim: «Lo está haciendo muy bien. Hemos manejado muy bien la posesión. Ha sido un partido completo. Es solamente una pequeña dolencia». Además, Ancelotti quiso dejar claro que el gol anulado al Leipzig «es fuera de juego». «Está detrás de Lunin. Es claro», añadió.

Además, aseguró que «la eliminatoria no está sentenciada». «Nadie tenía la idea de acabarla aquí. Es un buen resultado. Hay 90 minutos más en el Bernabéu», añadió.

Sobre el crecimiento de Brahim dijo que tras volver del Milan le ha visto más potente. «Ha tenido la oportunidad de aportar siempre. En su nivel se ve la confianza que está teniendo. Hay que valorar el gol y el trabajo que ha hecho. El equipo estaba concentrado y aguantado hasta el final», comentó.

Además, bromeó sobre el gol del malagueño: «Lo primero que he pensado cuando ha regateado es que no quería que perdiese el balón y no lo ha hecho».

Ancelotti también valoró el partido de Tchouaméni: «Ha entendido muy bien lo que necesita el equipo. Parece que siempre ha jugado ahí. Lo está cubriendo de manera espectacular. Puede jugar de esa posición al igual que de pivote. La emergencia que tenemos atrás la arreglamos con un fuerte compromiso de todos. Todos se sacrifican. De este partido me voy con esto. Somos un equipo solidario, con calidad. Si a la calidad le metes compromiso puede pasar algo bueno».

Sobre la posición de central, dijo lo siguiente: «Le he contado que es una emergencia, ahora trataré de convencerlo. Por emergencia lo hace con gusto, veremos cuando no haya emergencia».

Al valorar todo lo que ha sufrido el Real Madrid con las lesiones, fue claro: «Pienso que era imposible lograr esto. La plantilla tiene buena actitud, compromiso y calidad. Me ha gustado como hemos defendido ante un equipo que se puede sufrir. Se podían meter más, pero también encajar. Tenemos una pequeña ventaja que habrá que intentarlo en nuestro estadio».

«Era un examen bastante fuerte en este sentido. Leipzig juega con mucha intensidad y con muchas acciones. No le hemos dado la oportunidad de aprovechar la velocidad que tienen. El equipo está muy bien y tenemos jugadores de un perfil físico muy alto», añadió.

Para finalizar, valoró el nivel del Leipzig: «Es un equipo que ataca bien y está bien organizado. Mantener la portería a cero ha sido muy bueno. Tenemos una pequeña ventaja, pero el partido de vuelta hay que jugarlo con el mismo compromiso».