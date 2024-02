Brahim se marchó lesionado ante el Leipzig

Brahim Díaz se marchó lesionado del duelo que enfrentó a Leipzig y Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions. Tras deshacerse de dos rivales con dos regates llenos de calidad, el malagueño sintió una dolencia en la zona del sóleo que, inmediatamente, le obligó a abandonar el terreno de juego. Ayudado por los servicios médicos del conjunto blanco, fue sustituido por Lucas Vázquez.

Antes de la lesión, Brahim Díaz hizo un golazo de verdadero crack para dar la victoria al Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions. Al comienzo de la segunda mitad, el malagueño cogió la pelota en tres cuartos de campo, empezó a encarar deshaciéndose de sus rivales, pisó área y se inventó un disparo pegado al palo largo que terminó dentro de la portería alemana.

«Estoy contentísimo con el trabajo del equipo. A pesar de las bajas, seguimos demostrando que somos un gran equipo y el Real Madrid. No sé, he notado un golpe y no sé si se me ha subido el sóleo o qué paso. Mañana harán pruebas y a ver que pasa, no será nada», aseguró tras el duelo, donde recibió el premio que le acreditó como mejor jugador del partido. Ancelotti también dijo en rueda de prensa que cree que sólo será un golpe.

Por lo tanto, el propio Brahim se encargó de rebajar la preocupación sobre su lesión. No obstante, en la mañana del miércoles o el jueves, dependiendo de como tenga la zona afectada de inflamada, se someterá a pruebas médicas para confirmar el alcance exacto de la dolencia.