Brahim tranquiliza al madridismo con su lesión: «Creo que no es nada, es sólo un golpe»

Brahim Díaz ha hablado tras el partido de Champions del Real Madrid ante el Leipzig y ha tranquilizado acerca de su lesión. El delantero madridista, que fue junto a Lunin el protagonista del encuentro, en el que los blancos se llevaron la victoria por la mínima, acabó retirándose antes de lo debido, tras sufrir una lesión en el minuto 84. Al término del encuentro, afirmó que recibió un impacto y que probablemente se le subió el sóleo. Aseguró que no cree tener nada importante: «Creo que no es nada, es sólo un golpe».

«Contentísimo con el trabajo del equipo. A pesar de las bajas, seguimos demostrando que somos un gran equipo y que somos el Real Madrid», ha señalado el atacante del conjunto blanco, aunque lo preocupante era su lesión. El futbolista ha confirmado que se trata de algo en el sóleo, aunque ha querido tranquilizar al madridismo: «No sé, he notado un golpe y no sé si se me ha subido el sóleo o qué paso. Mañana harán pruebas y a ver que pasa, no será nada».

El partido se resolvió por la mínima, gracias al gol de Brahim y también a un espléndido Lunin, que detuvo nueve balones. Sin embargo, también tuvieron oportunidades claras los de Ancelotti. Brahim destacó que tuvieron «oportunidades» y que fue «un partido bonito». «No nos ha beneficiado ese ida y vuelta. Tuvimos oportunidades, pero las marcaremos en la vuelta», destacó el ex del Manchester City tras el encuentro.

Brahim habló de su lesión

El futbolista malagueño marcó un auténtico golazo. Brahim volvió a confirmar que merece ser titular en el conjunto blanco, con una jugada digna de una estrella. El atacante detalló cómo se sucedieron los hechos, antes de hacer una jugada digna del mismo Maradona: «Recibo la pelota, hago el primer amague, veo que ellos reculan mucho y la meto en la escuadra. Soy intuitivo y he visto a Vini y al final he disparado y ha sido un gol bonito».

También habló sobre Jude Bellingham, que en su ausencia, celebró el gol de la misma forma que él. El inglés le devolvió el detalle con un mensaje en redes sociales en el que mostraba su asombro por la acción que marcó el devenir del partido. Brahim le dedicó unas emotivas palabras al término del partido: «Le quiero mucho. Hemos congeniado superbien, es un grande, un crack mundial y, aparte del carisma que tiene, es una gran persona. Le estoy ayudando a aprender español. Me llevo muy bien con él».

Sobre su rol en el equipo, afirmó que debe «seguir demostrando el valor» que tiene. «Estoy contento y orgulloso de estos compañeros», ha destacado Brahim al término de un encuentro en el que fue el gran protagonista, tras la victoria del Real Madrid con un gol que le da ventaja a los de Ancelotti de cara a la vuelta de octavos de final de la Champions League.