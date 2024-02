Brahim está de Selección… y para titular

Es buenísimo. Y le encanta demostrarlo. Brahim Díaz hizo un golazo de verdadero crack para dar la victoria al Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions. Al comienzo de la segunda mitad, el malagueño cogió la pelota en tres cuartos de campo, empezó a encarar deshaciéndose de sus rivales, pisó área y se inventó un disparo pegado al palo largo que terminó dentro de la portería alemana.

Ante el Leipzig dio una lección de como se juega al fútbol. Especialmente en la segunda mitad, cuando los blancos empezaron a generar peligro. Cada contra madridista conducida por Brahim estaba llena de peligro contra la portería alemana. Hizo un gol, pudieron ser más y dejó su sello en Alemania, donde espera estar este verano jugando con España la Eurocopa.

Brahim volvió a dejar claro que es un jugador espectacular que ha caído de pie en este Real Madrid. En su segunda oportunidad en el equipo blanco, el malagueño está rindiendo a un nivel muy alto. Ocho goles, tres asistencias y un repertorio de recursos lleno de calidad y sentido que le convierten en un futbolista muy importante dentro de la plantilla madridista.

El futuro de Brahim se antoja más que prometedor. En el Real Madrid se ha ganado a pulso un protagonismo que Ancelotti le está dando. Frente al Leipzig, sin Bellingham, el elegido fue él y no defraudó al italiano. Por otro lado, todo lo que no sea estar en la lista de la selección española será una injusticia. El próximo mes de marzo, si la lesión que le obligó a abandonar el partido antes de tiempo se lo permite, debe estar entre los elegidos y, salvo caída de nivel importante, en mayo también para disputar la Eurocopa. Se lo merece y se lo ha ganado.

Lunin cierra cualquier debate

Si lo había, que ya se podía ir diciendo que no, Lunin le echó el cierre en Leipzig. El ucraniano es el portero titular del Real Madrid y Kepa tendrá que esperar su momento. Es probable que tenga sus partidos a lo largo de la temporada, pero su condición de intocable ha tornado en la de suplente, mientras que el de Ucrania ha conseguido ganar una batalla que tenía muy complicada, pero gracias a su rendimiento y profesional lo ha logrado.

Ante el Leipzig en la ida de los octavos de final de la Champions, Lunin fue el elegido para ocupar la portería del Real Madrid, al igual que en los cinco partidos anteriores. La competición cambió, pero Ancelotti lo tuvo claro y le mantuvo bajo palos. Nada más empezar el partido vio como la pelota besaba sus redes, pero el gol quedaba anulado por un fuera de juego posicional de Henrichs, que encima le empujó. Antes de que se cumpliese el minuto 10, hizo un paradón para evitar el primer tanto de los alemanes.

En la segunda mitad, y ya con el Real Madrid mandando en el marcador, hizo una doble intervención que evitó lo igualada germana y que, por si quedaba alguna duda, evidenció que el momento que vive Lunin es de un grandísimo nivel. Dejó alguna buenísima parada más y, sobre todo, su portería a cero.

Tchouaméni se consagra y Nacho preocupa

No es su posición y no le gusta ser central, pero ante la situación que vive el Real Madrid no le queda otra. El francés puede tener errores de posición lógicos, de la falta de costumbre, pero ante el Leipzig estuvo especialmente bien al corte, donde evitó varias acciones de peligro de los alemanes. El francés firmó un partidazo en el centro de la zaga que demuestra el grandísimo jugador que es.

Distinta es la situación de Nacho Fernández. El capitán no está y el Real Madrid lo paga. Ante el Leipzig, se vio superado una y otra vez por las acometidas de los alemanes. Cuando no llegaba tarde veía como su atacante le desbordaba. Una mala noche del canterano y, lo peor, es que no es la primera.

Las notas del Real Madrid