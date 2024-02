Un dilema llamado Modric

El Real Madrid tiene un dilema con Luka Modric. Un dilema complicado de gestionar. En la entidad madridista no se plantean ofrecerle la renovación al croata una vez finalice la presente temporada. En el club entienden que sus servicios como jugador blanco deben finalizar este curso, pero al mismo tiempo quieren despedirle como se merece un jugador de su nivel. Una leyenda del club.

El Real Madrid y Ancelotti sabe que la situación que está viviendo Modric en el club blanco no es sencilla. El croata no está acostumbrado a tener un papel tan secundario como el actual. Este curso suma 1.354 minutos, siendo el jugador número 16 más utilizado por Ancelotti esta temporada. Unos datos que explican a la perfección el papel que tiene esta temporada en el Real Madrid.

Por ello, el club no se plantea ahora mismo ofrecerle una renovación algo que sí sucede con otros jugadores como Kroos, pero quieren despedirle con laureles. Unos laureles que se merece. El escenario ideal que maneja la entidad madridista es que antes de que finalice la temporada se conozca su decisión, para que en el último partido que juegue el Real Madrid casa pueda recibir todo el cariño de una afición que le idolatra.

Además, el Real Madrid quiere que la puerta de la entidad se mantenga siempre abierta para Modric. Es decir, decida retirarse al finalizar esta temporada, algo que no parece, o pruebe una nueva aventura en un campeonato menor, siendo el Inter de Miami su principal destino, aunque no se debe dejar a un lado la aventura saudí, en el futuro pueda regresar al club para formar parte de la entidad madridista desempañando otras funciones.

Enfadado con Ancelotti

Ancelotti está intentando manejar la situación de Modric de la mejor manera posible, pero sabe que no es sencillo. Eduardo Inda, director de OKDIARIO, desveló en El Chiringuito de Mega que el croata no está nada contento con el italiano.

«Conté que Modric tenía una oferta de Arabia. Se quedó porque habló con el entrenador. Han pasado varios meses, no es ni el jugador 12 ó 13 del equipo. Está bastante molesto. Le ha dicho a Carlo Ancelotti, con buenas palabras porque es educado, que le han engañado», comenzó explicando Eduardo Inda ante la atenta mirada de todos los tertulianos.

«Ancelotti no le dijo que fuera a ser titular, pero que contaba con él y que iba a jugar, aunque no le aseguraba la titularidad. Le dijo que iba a contar con él. ¿Está contando mucho con él? Es el jugador 15 ó 16 de la plantilla. La idea es no renovarle y que se marche este verano. Creo que va a intentar retomar la aventura saudí. Es mucho dinero. Primero le ofrecieron 40 millones y después 60 netos por temporada, sería un fin de carrera brutal», añadió el director de OKDIARIO en el programa deportivo que se emite en Mega.

La Eurocopa y su último baile

Con Croacia, Modric está preparado para realizar el que será su último baile defendiendo a su país. Tras un subcampeonato y una tercera plaza en los dos últimos Mundiales, el madridista volverá a ser el líder de los balcánicos en la Eurocopa que se celebrará el próximo verano en Alemania.

Tras perder la final de la Liga de Naciones contra España el pasado verano tuvo duda, pero pronto llegó a la conclusión que debía intentarlo una vez más. Su sueño es ganar un título con su país, aunque es cierto que en Alemania lo tendrá muy complicado desde la mismísima fase de grupos, donde tendrá como rivales a España e Italia.

Una leyenda del Real Madrid

Luka Modric comenzó su carrera en el Real Madrid en el verano de 2012, cuando se unió al equipo procedente del Tottenham. Desde su llegada, ha demostrado ser un jugador versátil, capaz de desempeñarse en todas las posiciones del centro del campo. Ya sea como volante central, mediocampista ofensivo o incluso extremo, Modric ha demostrado una habilidad excepcional para controlar el ritmo del juego y crear oportunidades de gol.

En su segunda temporada con el club, Modric comenzó a cosechar éxitos. Conquistó la Copa del Rey y la Champions, demostrando su valía en el escenario más grande del fútbol europeo. Pero eso fue solo el comienzo de una carrera llena de éxitos.

Hasta la fecha, Modric ha ganado un impresionante total de 23 títulos con el Real Madrid. Su palmarés incluye cinco Champions, cinco Mundiales de Clubes, tres Ligas, cuatro Supercopas de Europa, dos Copas del Rey y cinco Supercopas de España. Estos logros son un testimonio de su habilidad, dedicación y contribución al éxito del club.

Además de sus logros con el club, Modric también ha recibido reconocimientos individuales. En 2018, fue galardonado con el Balón de Oro y el Premio The Best al mejor jugador del mundo según la FIFA. Estos premios son un reconocimiento a su habilidad, su visión de juego y su contribución al fútbol.

Luka Modric es un jugador excepcional cuya carrera en el Real Madrid ha estado llena de éxitos. Su habilidad, dedicación y amor por el juego han dejado una huella indeleble en el club y en el corazón de los aficionados, esos que se ponen de pie cada vez que le reciben o le despiden en un partido.