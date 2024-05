Modric sólo tiene una opción para renovar: la retirada de Kroos

El Real Madrid no ha cambiado su idea de no ofrecer la renovación a Luka Modric, que prefiere quedarse un último año en la casa blanca por motivos futbolísticos y sobre todo familiares. El croata sólo tendría una opción de seguir de blanco que pasa primero, y de forma obligada, por la retirada de Toni Kroos y después por su tercera rebaja de sueldo consecutiva.

Así lo desveló en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito: «Modric sigue impaciente porque el Real Madrid no se ha dirigido a él. Ha pedido cita a las más altas instancias y no ha recibido respuesta. La impaciencia se acrecienta. Kroos tiene una oferta y creo que se va a hacer. Todavía no ha dado el sí. Está jugando de una manera descomunal, está viviendo una segunda etapa dorada como futbolista del Real Madrid. En el Madrid hay impaciencia porque Kroos no responde. Si se retira las opciones de Modric crecen bastante».

El futuro de Luka Modric está cada vez más lejos del Real Madrid y no porque el croata quiera marcharse como sucede en el caso del capitán Nacho Fernández, sino porque el club blanco entiende que el glorioso ciclo del croata en el Madrid ya no se puede estirar más sin que ambas partes puedan acabar afeando una historia de película.

El mar de dudas de Modric https://t.co/0MHlvc8LP9 — okdiario.com (@okdiario) May 13, 2024

Modric, que cumplirá 39 años en septiembre cuando acabe de empezar la próxima Liga, está por la labor de ampliar otro año su contrato con el Real Madrid y el club blanco lo sabe, pero no dejan de dar largas al croata, que no tiene un «no» definitivo pero que sospecha que las intenciones del club no pasan por ofrecerle otro año más de contrato.

Sólo una doble carambola podría provocar que el Real Madrid cambiara de opinión y ofreciera a Modric una última renovación. La primera ficha que debe caer del dominó para que el croata siga de blanco es Toni Kroos. Si el alemán decide aceptar la oferta del Madrid para continuar un año más, Modric no podría seguir en el club del Bernabéu. Pero si Kroos decide que ha llegado la hora de colgar las botas, Modric podría ver al menos entreabierta la puerta para su continuidad.

Sin Modric… ¿y sin Kroos?

En el Real Madrid saben que perder de una tacada a Kroos y Modric podría suponer un enorme vacío en el centro del campo no ya por el rendimiento de ambos –especialmente del alemán, que aún sigue a un nivel espectacular–, sino también por la jerarquía que tienen tanto en el juego como en el vestuario.

Por eso una hipotética retirada de Toni Kroos, que se uniría a la marcha de Nacho a la MLS, abriría al menos un debate en el club sobre la idoneidad de ofrecer a Modric una temporada extra en la que ejerciera casi de líder en la sombra de un vestuario plagado de futbolistas jóvenes. El croata, como ya ha dicho en numerosas ocasiones, no quiere seguir en el Real Madrid por agradecimiento, sino porque le consideren un futbolista útil.

Esta temporada el rol de Modric en el Real Madrid ha cambiado radicalmente. Por primera vez en su carrera ha sido muchas más veces suplente que titular y los partidos completos que ha jugado se cuentan con los dedos de una mano. Sin embargo, el croata ha sabido reinventarse y convertirse en un jugador revulsivo, capaz de cambiar los partidos saliendo del banquillo.

Nadie en el Real Madrid duda del talento de Modric, pero creen que la continuidad del croata interrumpiría la proyección de futbolistas como el turco Arda Güler, que deben dar la próxima temporada un paso adelante y ocupa una demarcación similar a la de Luka. Además, hay quien cree que el mejor adiós para Modric puede ser con otro doblete bajo el brazo y con la que sería su sexta Champions vestido de blanco.

El madrididismo fue un clamor y pidió la renovación de Modric y Kroos en la celebración de Liga https://t.co/K52de546pd — okdiario.com (@okdiario) May 12, 2024

El Real Madrid lleva tiempo preparando la marcha de Modric, pero no la de Kroos. Si el alemán decide retirarse del fútbol después de la Eurocopa, será un varapalo para los planes de futuro del club, que no contemplaba su sucesión hasta el verano de 2025. Tal como adelantó OKDIARIO el pasado 15 de abril, los planes del club blanco para entonces pasan por el fichaje de Florian Wirtz, la joven estrella del Bayern Leverkusen que acaba de cumplir 21 años y al que el Madrid monitoriza desde hace años.