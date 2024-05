El agente de Luka Modric, Vladica Lemic, ha dado más pistas sobre su futuro. El centrocampista croata está a la espera de una oferta de renovación del Real Madrid que todavía no llega y de seguir así estaría ante sus últimos partidos como futbolista del conjunto blanco. Este sábado será titular contra el Granada en Los Cármenes y el próximo domingo celebrará otra Liga más en La Cibeles, por lo que Lemic ha desvelado que «la semana que viene» será decisiva para resolver la incógnita.

«Hasta el momento no hay nada claro sobre el futuro de Modric con el Real Madrid», comenzó explicando el ex futbolista serbio. Como contó Eduardo Inda, director de OKDIARIO, en El Chiringuito de Jugones, el Balón de Oro se quiere reunir próximamente con Florentino Pérez para descubrir qué tiene el club preparado para él y así poder tomar una decisión.

El futbolista de Croacia, a sus 38 años, ha perdido mucho peso esta temporada en el sistema de Carlo Ancelotti. Naturalmente, las nuevas generaciones le han relegado al banquillo en la mayor parte de los encuentros, aunque a día de hoy está siendo fundamental para dar refresco a jugadores como Toni Kroos o Fede Valverde en los partidos de Liga restantes.

«La semana que viene las cosas estarán más claras para nosotros. El Real Madrid es la patria de Modric y juntos decidiremos qué es lo mejor», dijo Lemic en declaraciones a la web Koora al ser preguntado por el futuro del croata, definiendo a la entidad blanca como su patria. Modric está viviendo su duodécima temporada en el Real Madrid y nadie esconde que podría ser la última si no llega una oferta antes del 30 de junio, cuando vence su actual contrato.

La reunión de Modric con Florentino Pérez

El futuro de Modric está en el aire. Por el momento, el Real Madrid no le ha ofrecido esa prolongación y el croata quería reunirse con el presidente después de las semifinales de la Champions League. Eso pidió el jugador, que fue suplente en los dos partidos de la eliminatoria contra el Bayern de Múnich.

«El Madrid sigue sin dirigirse a Modric y después de las semifinales de la Champions el futbolista va a pedir cita con la planta noble para ver qué pasará con él. En el Madrid siguen con la idea de que acabe su etapa en el club merengue. Él quiere seguir, ha demostrado que está a un nivel más que aceptable y va a jugar la Eurocopa», aseveró Eduardo Inda en su sección semanal en El Chiringuito de Jugones.

El director de OKDIARIO desveló que su relación ha cambiado con Ancelotti en el último mes. «Se habló que podría estar en el staff técnico, pero la relación con Carletto no es tan buena porque el italiano le pidió que no se fuera a Arabia Saudí. Modric renunció a Arabia y Ancelotti le prometió muchos minutos, pero no se esperaba ser el jugador 16. Modric va a tener ofertas para irse a Arabia, Estados Unidos… la familia está contenta en Madrid y también está valorando la posible retirada después de la Eurocopa», añadió.