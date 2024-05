Modric agranda su leyenda: ya es el jugador más veterano en jugar un partido de Liga con el Madrid

Luka Modric suma otra nueva hazaña con el Real Madrid al convertirse en el futbolista más veterano en disputar un partido de Liga con el club blanco. El croata fue titular contra el Cádiz este sábado y al pisar el césped del Santiago Bernabéu batió este récord que habla de la grandeza de un centrocampista de época y de alguien que será recordado como una de las mayores de la entidad, salga a final de temporada o no.

Modric tiene 38 años y en septiembre cumplirá 39, por lo que depende de su continuidad en Chamartín que esta marca se siga engordando para el siguiente que quiera venir para romperla. El Balón de Oro y subcampeón del mundo con su selección, Croacia, llevaba 28 encuentros ligueros este año con el Madrid y ha sido en el 29 cuando se ha alzado como el jugador de mayor edad en calzarse las botas en una cita del trofeo nacional.

Como viene siendo habitual en las tres últimas fechas del campeonato doméstico, Carlo Ancelotti volvió a apostar por Modric como interior para dar refresco a los habituales de cara a la vuelta de las semifinales de la Champions League contra el Bayern de Múnich. El croata, que no está acostumbrado a no tener su lugar en el esquema blanco, cumple cuando se le da la oportunidad y es muy útil para que otros como Toni Kroos o Fede Valverde lleguen a tope al trascendental choque europeo.

De esta forma, Modric supera a otro mito de la entidad como Ferenc Puskás. El astro húngaro fue el último en batir este récord de longevidad en una derrota del Real Madrid ante el Sevilla el 21 de noviembre de 1965, día en el que tenía 38 años y 233 días. Por su parte, el croata acaba de sumar 38 y 288 desde que naciera el 9 de septiembre de 1985.

Modric, a tiro de otro récord

Sólo le hacía falta jugar un minuto del duelo ante los gaditanos y ya lo ha logrado al ser de la partida y formar parte del once titular. Es por eso que este no ha sido el único registro que Modric ha superado este sábado, día en el que también se ha hecho con la titularidad más veterana en la historia del Real Madrid en Liga. Puskás jugó el mencionado partido frente al Sevilla en el once inicial y Ancelotti tenía en sus manos que fuera el croata quien se lo arrebatase.

Y todavía podría batir uno más de aquí en adelante. En último lugar, Puskás se proclamó como el goleador más veterano de la historia del Real Madrid en Liga y todavía ningún jugador le ha cogido el testigo desde aquel noviembre de 1965. En aquella fecha, el húngaro superó a su compañero Alfredo Di Stéfano, quien anotó su último tanto vestido de blanco en el campeonato doméstico el 15 de marzo de 1964, con 37 años y 255 días.

El argentino marcó un hat trick en un contundente triunfo por 4-1 sobre el Murcia, otro partido más en el que vio puerta el genio de Budapest. Modric, además de contra el Cádiz, tendrá cuatro citas ligueras más para tratar de apropiarse este impresionante récord. Granada, Deportivo Alavés, Villarreal y Betis son los encuentros que le restan en Liga al conjunto blanco, que se podría proclamar campeón este mismo sábado.