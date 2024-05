El madrididismo fue un clamor y pidió la renovación de Modric y Kroos en la celebración de Liga

La primera parada del Real Madrid en la celebración del título liguero en la Comunidad de Madrid dejó multitud de anécdotas. Y una de ellas fue en relación a Toni Kroos y Luka Modric. La afición del conjunto blanco, que se agolpó en la Puerta del Sol frente a la Casa de Correos, pidió de forma unánime la continuidad de los dos grandes tenores del centro del campo. «Toni (Kroos) quédate, Toni (Kroos) quédate» y «Luka quédate, Luka quédate» fueron los gritos más repetidos en la mañana de este domingo.

Y es que el Real Madrid acudió a Valdebebas a primera hora de la mañana para recibir el título liguero número 36 de su historia en manos de Pedro Rocha. Después, la plantilla del conjunto blanco se dirigió en autobús a la Real Casa de Correos situada en la Puerta del Sol de Madrid para visitar a Isabel Díaz Ayuso. Ahí, la presidenta de la Comunidad, Florentino Pérez y Nacho Fernández llevaron a cabo unas palabras de agradecimiento mutuo por la consecución de este título.

Después de unos minutos de elogios y obsequios entre el club blanco y la Presidenta de la Comunidad de Madrid, los jugadores del Real Madrid salieron al balcón para dedicar unas palabras a los aficionados blancos que se agolparon en la Puerta del Sol. Y ahí hubo unanimidad en torno a Kroos y Modric. Con su futuro aún sin decidir y más en el aire que nunca, la afición blanca quiso mostrarles su sentir. «Toni (Kroos) quédate, Toni (Kroos) quédate» y «Luka quédate, Luka quédate», se dijo.

El primero en hablar fue Nacho Fernández, pero poco tardó en pasarle el micro a otro de los capitanes. Luka Modric agradeció el apoyo de la gente: «Muchas gracias por estar aquí y por vuestro apoyo todo el año que ha sido increíble». Pero la afición madridista le interrumpía al grito de «Modric quédate, Modric quédate». Un grito que, por cierto, sus compañeros también acompañaban. «Muchas gracias por el apoyo. Os quiero y vamos a celebrarlo bien hoy», zanjó el croata.

Después, Toni Kroos no pudo evitar comparecer y cogió el micrófono tras la insistencia de sus compañeros: «Mis compañeros han dicho casi todo. A mí no me gusta cantar mucho, pero en tres semanas nos vemos otra vez aqu». Después, la afición del Madrid repitió las mismas palabras que con Modric: «Toni quédate, Toni quédate».

Contratos de Modric y Kroos

Kroos y Modric finalizan contrato en poco menos de dos meses y ninguno de los dos se ha manifestado públicamente sobre su futuro. El alemán y el croata son dos de los futbolistas más queridos de la afición blanca y así se lo hicieron saber en la celebración de la Liga número 36. Ambos agradecieron el apoyo, pero ninguno se manifestó al respecto.

El agente de Modric, este sábado, llevó a cabo unas declaraciones donde informaba que la próxima semana se iban a saber más detalles sobre su futuro: «Hasta el momento no hay nada claro sobre el futuro de Modric con el Real Madrid. La semana que viene las cosas estarán más claras para nosotros», dijo. Y añadió: «El Real Madrid es la patria de Modric y juntos decidiremos qué es lo mejor».