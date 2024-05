El emotivo homenaje de Nacho con Courtois, Alaba y Militao en la celebración de la Liga

Nacho tuvo un detalle con Courtois, Alaba y Militao, los tres jugadores lesionados de larga duración desde el inicio del curso, durante la celebración de la 36ª Liga. Los tres futbolistas se han pasado los últimos meses en el gimnasio por sendas roturas del ligamento cruzado. Es por eso que el capitán del Real Madrid quiso hacerles un homenaje para que tuvieran también su minuto de gloria con los aficionados en la Puerta del Sol.

«Me gustaría que vinieran aquí tres jugadores muy importantes: Courtois, Alaba y Militao», dijo Nacho Fernández. El belga sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda a principios de temporada, lo que obligó al Real Madrid a buscar un portero de urgencia en el mercado estival para suplir al mejor guardameta del mundo. A principios de febrero, el meta regresó a los entrenamientos, pero el 19 de marzo, durante un entrenamiento, sufrió rotura del menisco interno de su rodilla derecha y eso aplazó su regreso otros dos meses.

Finalmente, el 4 de mayo contra el Cádiz, Courtois volvía a situarse bajo los palos después de casi nueve meses de calvario. «Gracias a todos por el apoyo estos meses que hemos estado en el gimnasio», dijo el portero del Real Madrid micrófono en mano, agradeciendo a los aficionados el apoyo que les han dado durante estos meses.

Militao, por su parte, se lesionó durante el primer partido de Liga contra el Athletic y regresó seis meses después contra el mismo equipo. Alaba fue el último en caer y todavía no ha regresado. El central austriaco ha disputado 14 partidos de Liga este curso y se lesionó durante un partido contra el Villarreal el 17 de diciembre de 2023, justo antes de las Navidades. Unos días después, el Real Madrid confirmaba que el futbolista sufría una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El zaguero continúa con su recuperación para poder llegar al 100% para la pretemporada. Esta temporada no volverá a jugar.

Militao y Courtois piensan en la final

Después de varios meses de calvario, Courtois y Militao ya se han incorporado a la dinámica del grupo con normalidad y agradecieron a la afición durante la celebración de la Liga el apoyo recibido en estos meses tan negros para ellos. Antes de sus lesiones, los dos jugadores eran dos piezas claves en el centro de la defensa y en la portería, intocables para Ancelotti. Poco a poco, ambos van cogiendo ritmo de partidos y acumulando minutos pensando en la final de la Liga de Campeones.

El objetivo de Courtois y Militao no es otro que seguir sumando minutos en las piernas para llegar en la mejor forma posible a esa final contra el Borussia Dortmund, para ponérselo difícil a Ancelotti a la hora de elegir. El técnico aún no ha decidido quién defenderá la portería en Wembley, si Courtois o Lunin. Otra de las decisiones que debe tomar el preparador italiano es si apuesta por el central brasileño en el eje de la zaga para ese partido. Eder lleva tres partidos consecutivos de Liga disputando los 90 minutos y poco a poco se va encontrando mejor, y podría tener un hueco en el once el próximo 1 de junio, aunque se antoja bastante complicado.