El plan del Real Madrid: Modric es el maestro y el paso al frente del resto

La noticia de la retirada de Toni Kroos cayó como un jarro de agua fría. A lo mejor durante todos estos meses ha ido dejando señales de su decisión, pero su fútbol impedía pensar que iba a colgar las botas. «Si se retira en cuatro meses… tiene carácter, huevos», aseguraba Ancelotti en la previa del encuentro contra el Girona un ya lejanísimo 9 de febrero. Pues los ha tenido. Y tanto que los ha tenido. ¿Y ahora qué? Pues ahora el Real Madrid pone en marcha un plan en el que llevaban tiempo trabajando. En Valdebebas siempre hay planes para cualquier situación.

Lo primero que sabe el Real Madrid es que Luka Modric será el encargado de llevar el peso del vestuario. El croata la próxima temporada será el capitán del conjunto blanco. El plan inicial era que esta fuese la temporada de su adiós, pero si quería continuar un año más iba a tener las puertas abiertas siempre que entendiese su rol. Algo que ha asegurado el propio jugador croata que hará.

El Real Madrid le ha explicado a Modric que su papel secundario crecerá la temporada que viene. Ley de vida. Luka no sólo lo ha entendido, sino que lo ha aceptado. Está seguro de que puede seguir aportando muchas cosas desde un rol que no sea protagonista, tal y como ha sucedido esta temporada, mientras que quiere formar parte de un equipo que apunta a ser el mejor del mundo.

Dentro del campo, Modric no tendrá el papel de antaño, pero en el vestuario será capital. El Real Madrid tenía claro que no quería perder a los dos jugadores en la misma temporada. Iba a ser demasiado. Por ello, aunque la idea era que el que continuase era Kroos, no se veía con malos ojos que siguiesen los dos. Ahora, tras la decisión del alemán, la renovación del croata crece en importancia.

Modric deberá cambiar su rol y será el capitán del Real Madrid, siempre y cuando Nacho no dé marcha atrás sobre su decisión de cambiar de aires a final de esta temporada. Si bien es cierto que dentro del césped el que más tiempo lo portará será Carvajal, dentro de la caseta será el jefe y un apoyo para Ancelotti. El encargado de dejar el legado de la CMK, un centro del campo de leyenda, a los jóvenes. Sólo queda Luka de una medular que dominó Europa.

Las opciones de Ancelotti

La salida de Kroos deja espacio a otros jugadores. Lo primero que tiene claro Ancelotti, y de ahí pasa el plan del Real Madrid, es no se pondrá a buscar un nuevo Toni, es imposible. No hay otro jugador como el alemán y tratar de encontrarlo sería una pérdida de tiempo. Lo que sí hará será continuar con una renovación que se inició con la marcha de Cristiano Ronaldo en el verano de 2018 y que todavía continúa.

Tchouaméni, Valverde y Camavinga crecen en importancia. Los tres ganan peso en el centro del campo, pero no serán los únicos. Jude Bellingham retrasará su posición y es más que probable que Ancelotti regrese al 4-3-3 al que tan sólo renunció esta temporada. Con la llegada de Mbappé, los blancos pueden tener un ataque tremendamente poderoso junto a Vinicius y Rodrygo.

Además, Arda Güler también seguirá ganando peso. Ese era el plan inicial del Real Madrid y así seguirá. El turco jugará cerca del área, donde demuestra tener un gran olfato goleador, pero también podría ver su posición retrasada para reforzar el centro del campo.

Y, obviamente, nadie se debe olvidar de Modric. El croata tendrá menos peso en el once titular, tal y como ha pasado este curso, pero sí seguirá siendo importante. Al igual que hemos visto esta temporada, en momentos puntuales ha sido capital. Un papel de especialista que si lo sigue aceptando le convertirá en un jugador muy importante.

No habrá fichajes

Lo que no hará el Real Madrid este varano es lanzarse a por fichajes para reforzar el centro del campo. No es necesario. Otra cosa será en el verano de 2025, donde Wirtz aparecerá en escena, pero en este mercado no habrá fichajes para esta zona del terreno de juego. La medular está bien cubierta y no se debe de dejar de mirar a la cantera.

Mario Martín es un canterano que gusta mucho a Ancelotti y, en especial, a Davide. Está teniendo protagonismo en los últimos partidos de la temporada y el curso que viene no seguirá en el Castilla. Salir cedido o tener un hueco en el primer equipo son las dos opciones que se valoran en estos momentos.