El vestuario de España blinda a Morata

El vestuario de España ha decidido, sin fisuras, blindar y defender a capa y espada a su capitán Álvaro Morata, tras las críticas que recibe cada vez que defiende a la selección española. El vestuario del combinado nacional sabe perfectamente que la unión del equipo es primordial para que España pueda hacer grandes cosas en esta Eurocopa. Saben que su referente y líder es Morata, el capitán de España, y necesitan que tenga los cinco sentidos puestos en el césped.

Álvaro Morata comentó en una entrevista desde la concentración de la selección española lo que sufre él y su familia cada vez que recibe críticas. Y son muchas, como los últimos pitos que recibió en el Santiago Bernabéu con la camiseta de España en un amistoso contra Brasil en el mes de marzo.

El vestuario de la selección española ha decidido no esquivar el tema ante los medios de comunicación e ir de frente contra él, blindando a su capitán y cerrando filas en torno a él para defenderlo a muerte. Desde Luis de la Fuente hasta el último jugador de este combinado nacional. Una de las claves que ha construido el técnico riojano es la unión del equipo. Y esa fortaleza se traslada a la defensa personal cuando alguien toca a un compañero.

En la mañana de este jueves, a dos días del debut de España en la Eurocopa contra Croacia en Berlín, fue el turno de Dani Olmo para hablar en sala de prensa. El jugador del Leipzig no dudó en defender a muerte a su capitán. Su pensamiento es el mismo de todo el vestuario de la selección española. Todos van a una.

«Me parece muy fuerte lo que comentó Álvaro de las críticas que recibe. Tirando para lamentable. Morata ha estado muchos años y ahora es el capitán. No entiendo que no se le apoye. Es uno de los máximos goleadores. Es un referente. Es un jugador muy importante. El mensaje de ir todos a una tiene que quedar claro para todos. Es un torneo muy corto y necesitamos el apoyo máximo», reclamó Dani Olmo desde el centro de prensa de la selección española, pidiendo claramente a la afición española que apoye al capitán de España.

Las críticas a Morata

Álvaro Morata no se mordió la lengua a la hora de hablar sobre su situación personal y la cantidad de críticas que recibe. El futbolista ha firmado su mejor temporada a nivel goleador con un total de 21 dianas, superando los registros de la 2020-21 con la Juventus y la 2016-17 con el Real Madrid, donde hizo un total de 20 tantos. Aun así, el delantero de la selección española ha recibido muchas críticas y reconoció que sus hijos «no entienden por qué hay mucha gente que tiene esa rabia contra su padre».

«La situación más fácil para mí es no estar jugando en España. Por mi vida, por lo que tengo que vivir cuando salgo a la calle en nuestro país… lo más fácil es irme a jugar fuera», comenzó diciendo el delantero titular del Atlético de Madrid y la selección española, para luego desvelar que sus hijos no entienden por qué su padre recibe tantas críticas: «Muchas veces mis hijos, que tienen 5 años, no entienden por qué hay mucha gente que tiene esa rabia contra su padre cuando ha jugado en varios equipos al que cualquiera le gustaría tener una trayectoria como la que he tenido yo».

Sobre los pitos del Bernabéu en el partido contra Brasil, Morata prefiere esperar a que pase la Eurocopa para hablar: «Cuando termine la Eurocopa hablaré de todo eso… ahora no toca. No quiero dar la sensación de que soy un llorón».