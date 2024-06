Dani Olmo: «Me parece lamentable que no se apoye a Morata»

Dani Olmo atendió a los medios de comunicación desde el centro de prensa de España en Donaueschingen a solamente dos días del debut de la selección española en la Eurocopa. El combinado español se medirá este sábado a Croacia en el Olímpico de Berlín. El jugador del RB Leipzig, gran conocedor del fútbol alemán y duda para ser titular en el debut tras iniciar la concentración con una lesión, valoró el estado de la selección.

«Es muy importante empezar bien. También volver a levantarse si no ganamos. Somos optimistas y vamos a ir a ganar desde ya, aunque tenemos también experiencias de empezar perdiendo y terminar ganando», comenzó la rueda de prensa Dani Olmo.

«Estoy muy bien. Hemos seguido la progresión establecida. Estoy al 100%. Yo me pondría titular, pero a final es la decisión de Luis de la Fuente», señaló el jugador de la selección española sobre su estado de forma.

«Puedo jugar en cualquier posición. He jugado más en la posición de 10, pero también he entrenado en banda. El mister me conoce a la perfección. Voy a dar el 100% pongas donde me pongas. Es la posición donde más cómodo me siento, de mediapunta. Es un gusto jugar en esas posiciones, entre líneas, girarme, atacar, dar el último pase», dijo Olmo.

Dani Olmo apoya a Morata

Dani Olmo también apoyó a Morata tras sus últimas declaraciones: «Muy fuerte. Tirando para lamentable. Morata ha estado muchos años y ahora es el capitán. No entiendo que no se le apoye. Es uno de los máximos goleadores. Es un referente. Es un jugador muy importante. El mensaje de ir todos a una tiene que quedar claro para todos. Es un torneo muy corto y necesitamos el apoyo máximo».

«Siempre se puede mejorar. Aunque ganes o pierdas. Somos una selección muy joven, con toques de experiencia. Esa combinación va a ser muy importante», señaló el jugador del Leipzig.

«No compito con Pedri, competimos todos con todos. Pedri es un jugadorazo. Puede jugar de 10 o de 8. Hemos jugado juntos, somos compatibles. Me siento muy bien, jugando muy bien. Somos un equipo y tenemos que ir todos a una», valoró Dani Olmo.

«Estamos en un sitio privilegiado. Tenemos una tranquilidad y una calma que pocas selecciones tienen. Estamos en el sitio idóneo para este tipo de torneos. Estamos disfrutando de la experiencia de estar aquí y deseando empezar», afirmó el jugador español sobre su hotel de concentración.

Partido especial contra Croacia

«Es un partido muy especial. Será la tercera vez que me enfrente a Croacia. Es mi segunda casa y les tengo un cariño especial. Me motiva empezar la Eurocopa contra ellos. Siempre han dado la cara. Quedaron terceros en la Euro y nos medimos contra ellos en la Nations. Modric es uno de los mejores del mundo y para mí es un ídolo, valoró Dani Olmo en rueda de prensa.

«Creo que tiene unas pequeñas molestias. Espero que no sea grave. No sé si va a poder jugar. Espero que se recupere porque es un jugador importante para nosotros», dijo sobre Laporte.

«No me preocupa no ser titular. La competencia es muy sana. Somos un equipo tengamos el rol que tengamos. Lo tenemos claro. Es un torneo muy corto, cada detalle importa. Víctima no se porqué. Ellos sabrán. Sabemos la fuerza que tenemos. Venimos de ganar la Nations League. Tenemos ganas de demostrar. No me aburro de jugar contra Croacia. Ojalá nunca me aburra de jugar contra Croacia», valoró el mediapunta de la selección española.

«Nosotros ya los conocemos, pero ellos también. Tienes que enfrentarte a los mejores para ganar. Mejor en la fase de grupos. Croacia tiene una gran competitividad. Siempre van a estar ahí. Sus puntos fuertes son el centro del campo. Tienen una selección muy completa. Es un extra de moivación jugar en Alemania, en los estadios donde juego cada fin de semana. La Bundesliga me gusta, muy joven y física. Para mi juego es muy bueno», culminó Dani Olmo.