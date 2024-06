Rajadón de Morata: «Mis hijos no entienden por qué hay gente que tiene esa rabia contra su padre»

Álvaro Morata no se mordió la lengua a la hora de hablar sobre su situación personal y la cantidad de críticas que recibe. El futbolista ha firmado su mejor temporada a nivel goleador con un total de 21 dianas, superando los registros de la 2020-21 con la Juventus y la 2016-17 con el Real Madrid, donde hizo un total de 20 tantos. Aun así, el delantero de la selección española ha recibido muchas críticas y reconoció que sus hijos «no entienden por qué hay mucha gente que tiene esa rabia contra su padre».

«La situación más fácil para mí es no estar jugando en España. Por mi vida, por lo que tengo que vivir cuando salgo a la calle en nuestro país… lo más fácil es irme a jugar fuera», comenzó diciendo el delantero titular del Atlético de Madrid y la selección española, para luego desvelar que sus hijos no entienden por qué su padre recibe tantas críticas: «Muchas veces mis hijos, que tienen 5 años, no entienden por qué hay mucha gente que tiene esa rabia contra su padre cuando ha jugado en varios equipos al que cualquiera le gustaría tener una trayectoria como la que he tenido yo».

«Lo fácil el año pasado era irme del Atlético. Tenía ofertas económicamente mejores de grandes equipos, pero también tengo la ilusión de ganar cosas con el Atlético. Cuando veo cómo reacciona la gente, esa parte pesa mucho. Pero para mí, lo más fácil es irme a jugar fuera», agregó un Morata, que todo apunta a que este verano podría salir del club rojiblanco. «Lo que sale en prensa será lo que están hablando ellos. Si veo que el Atlético quiere fichar a ocho delanteros, veo que no soy la prioridad del club. No me puedo quedar en el Atlético para no jugar».

Sobre si ha hablado con Simeone, Morata comentó en la entrevista con El Larguero de la Cadena SER que «no, para nada. Muchas veces, cada verano parece que me lleve mal con él. Al revés. Ningún tipo de problema. Muchas veces hablo de cosas de la vida con él y me ha ayudado en muchas cosas. Pero son aspectos que yo no controlo, no sé si estoy en sus planes o en los del club, pero hablaremos cuando volvamos al trabajo».

En cuanto a los fallos, el delantero dijo: «No voy a llorar, ni quejarme, no pasa nada. Hay veces que es cuestión de centímetros. Este año me ha pasado que tenía tantas ganas de agradar, que no son buenas. Ni Jesús le gusta a todo el mundo, no puedo hacer nada. Hay que gente que dice que existe, otros que no…».

El último torneo de Morata con España

Morata también rajó sobre la selección española y señaló que algunos seguidores quieren que a España le vaya mal en la Eurocopa: «Hay muchos españoles que quieren que a la selección le vaya mal… Eso en otros países no pasa. Si te gusta el fútbol y eres español, ¿por qué no quieres que gane España?». «El mayor aficionado de España que quiera con todas sus fuerzas que gane España no va a pelear más que yo. A veces la gente no es consciente de lo que puede aportar con una palabra positiva», añadió.

La Eurocopa podría ser el último torneo de Morata con España. Al ser preguntado, el atacante colchonero fue claro: «Sí, puede ser. Hay un momento en el que tienes que pensar si merece la pena igualar a Raúl o Torres, o estar bien y ser feliz. Yo juego mejor con la selección cuando no es en España».

Sobre los pitos del Bernabéu en el partido contra Brasil, Morata prefiere esperar a que pase la Eurocopa para hablar: «Cuando termine la Eurocopa hablaré de todo eso… ahora no toca. No quiero dar la sensación de que soy un llorón». En cuanto a los dolores en el nervio trigémino, el atacante español reconoció que está «mejor, pero a veces si me voy a dormir y me pongo de un lado lo paso un poco mal y es doloroso, pero no es ni comparable a lo que era al principio».