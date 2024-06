Mbappé hace un llamamiento político y anima a Francia a votar «contra los extremos» en las legislativas

Kylian Mbappé se ha pronunciado sobre las elecciones legislativas de Francia, algo que ha querido dejar a un lado la Federación Francesa de Fútbol (FFF) en la misma mañana del domingo. Sin embargo, el jugador del Real Madrid ha sido muy claro a la hora de mostrar su postura. Ha afirmado que «es un momento crucial» para el país y ha animado a todo el mundo a votar «contra los extremos».

«Tuve conocimiento del comunicado de la Federación. Estamos en un momento crucial de la historia de nuestro país. La Euro es importante en nuestra carrera, pero somos ciudadanos y no estamos desconectados de lo que pasa en nuestro país», ha comenzado diciendo Mbappé al ser preguntado.

El todavía futbolista del PSG ha sido claro a la hora de mostrar su postura de cara a los próximos comicios: «Estamos en una situación inédita y un momento importante en nuestro país. Somos una generación que puede hacer historia. Sabemos que los extremos están a las puertas de nuestro poder. Llamo a todo el mundo a votar, a tomar consciencia de la situación. Tenemos necesidad de identificarnos con nuestros valores de respeto. Espero que tomemos la buena decisión».

Mbappé anima a votar «contra los extremos»

Kylian Mbappé se ha querido pronunciar acerca de las elecciones que se celebrarán en las próximas semanas en Francia y ha sido muy claro. «Mbappé está contra los extremos. Creo que hay gente que no es consciente de lo que pasa. Intento de dar la voz a esas personas de mi generación, de estas características….», ha señalado el delantero.

«La situación hace que, ahora mismo, quiera sentir orgullo al vestir esta camiseta. No hay que esconderse. Dicen que no hay que mezclar política y deporte, pero en situaciones así la política es más importante que el partido de mañana. Ahora mismo el país está en una situación muy importante. Estoy en contra de la división. Mis valores son el respeto y la tolerancia», ha destacado el nuevo fichaje del Real Madrid.

«Es verdad que como equipo pensamos en hacer alguna cosa», ha comentado el jugador sobre el sentimiento de todo el vestuario al respecto. Además, ha señalado que «sabemos, como equipo, el mensaje que podemos dar».

«También queremos proteger a los más jóvenes. Hay gente aquí que no van a hablar delante de todo el mundo, es muy complicado, es algo que no dominan. Somos plenamente consciente de la situación. Hay gente que se siente más cómodo hablando de esto. El objetivo es proteger a todos los jugadores y a la selección. Haremos algo pronto», ha finalizado Mbappé al respecto.

Habló sobre los Juegos Olímpicos

El jugador ha dejado caer que no estará en los Juegos Olímpicos, aunque Henry se había reservado la posibilidad de llamarle a él o a cualquier otro jugador mayor de 23 años. «He hablado con el seleccionador y me ha dicho que puedo jugar en varios puestos esta vez y que no es problema. Da igual donde juegue porque estoy listo para jugar y adaptarme. Para los Juegos la posición de mi club es muy clara y entiendo que no estaré. Entiendo la postura de mi club como soy un recién llegado. Espero que ganemos los Juegos», ha destacado.