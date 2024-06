El delirante intercambio de zascas entre Florentino y Almeida: «A ver si el año que viene con Mbappé…»

Florentino Pérez y José Luis Martínez-Almeida tuvieron un intercambio de zascas durante la celebración del título de Liga Endesa del Real Madrid de baloncesto. Todo comenzó con el alcalde de Madrid preguntándole al presidente del Real Madrid por la fecha exacta de la presentación de Kylian Mbappé, que todavía no ha sido desvelada, y acabó con un intercambio de zascas entre ambos por los derbis entre Madrid y Atlético esta temporada.

El club blanco anunció justo después de conquistar la Decimoquinta la llegada del delantero francés, uno de los fichajes más deseados en los últimos años, pero no desveló cuándo lo presentará, ya que el jugador estaba concentrado con Francia para la Eurocopa. Será después de esta cita cuando el club blanco presente a su nueva incorporación. Una vez concluya la participación de les bleus en la competición, Mbappé será presentado por todo lo alto como nuevo jugador del Real Madrid.

A Almeida le gustaría que fuera el 16 de junio, un día después de que España celebre la Eurocopa en Madrid: «Firmaría que la presentación fuera al día siguiente de que España celebrara la Eurocopa aquí en Madrid». «La final es el 14, celebramos el 15 y que el 16 se presente a Mbappé», añadió el alcalde durante la visita del equipo de baloncesto del club blanco al Ayuntamiento.

Los periodistas le pidieron a Almeida, reconocido seguidor del Atlético de Madrid, que averiguara la fecha de la presentación de Mbappé y se lo dijera. Cuando el regidor pilló por banda a Florentino delante de la prensa, se lo preguntó directamente: «Que dicen que cuándo presentas a Mbappé», le preguntó el alcalde, a lo que Florentino respondió: «¿Mbappé? ¿Quién es Mbappé?». «Eso digo yo», contestó el alcalde y el presidente insistió: «¿Quién es Mbappé? No me suena».

Almeida saca su vena colchonera ante Florentino

Durante la conversación captada por las cámaras de El Chiringuito de Jugones, después de que su periodista le pidiera a Almeida que averiguara toda la verdad sobre la presentación de Kylian, el alcalde y el presidente del Real Madrid intercambiaron unos zascas. «A lo mejor con Mbappé, el año que viene ganáis al Atleti, que este año es el único equipo con el que habéis perdido dos veces», le empezó diciendo el líder del Ayuntamiento de Madrid.

Entonces, Florentino, muy sutilmente, le recordó la victoria de los blancos en las semifinales de la Supercopa de España disputada en Arabia Saudí por 5-3: «Yo me acuerdo en Riad, el partido…», le replicó el presidente, logrando que Almeida, el talismán del Real Madrid, sacara su vena más colchonera para defender a su Atleti con un argumento nada convincente: «Bueno, el único…», dijo.

Lo cierto es que el comentario de Florentino silenció por completo al alcalde, que se quedó sin respuesta y no volvió a decirle nada más. Acto seguido, ambos se marcharon mientras la prensa le insistía al máximo mandatario del conjunto blanco sobre la fecha de la presentación de Mbappé. «Yo no tengo ni idea», concluyó el presidente durante la celebración de la Liga Endesa.

Desde el Real Madrid no quieren dar ninguna fecha oficial sobre la presentación por respeto a su jugador, que se encuentra disputando la Eurocopa con su selección. Mbappé quiere estar centrado única y exclusivamente en ayudar a Francia a levantar el título, por lo que hasta que no termine el torneo no será presentado.