Almeida se acordó de Mbappé en la celebración del título liguero del Real Madrid

José Luis Martínez-Almeida se acordó de Kylian Mbappé en la celebración del título liguero del Real Madrid en el Ayuntamiento. El alcalde recibió a toda la plantilla del conjunto blanco en la mañana de este domingo y en su discurso no puedo evitar hablar de Kylian Mbappé, quién anunció el pasado viernes su marcha del Paris Saint-Germain a partir de la próxima temporada.

«Buenos y madridistas días en el Palacio de Cibeles. Este es un título extraordinariamente merecido», comenzaba el alcalde de Madrid. Y cuando llevaba pocos segundos sobre el estrado dedicando unas palabras de agradecimiento hacia el Real Madrid, Almeida se acordó de Mbappé: «Los niños han gritado Mbappé, Mbappé, que siempre dicen la verdad. A quién le gusta el fútbol le gusta Carlo Ancelotti porque es difícil encontrar una persona que reúna los valores de la deportividad y que se fume un puro cuando gana el Real Madrid».

Después de las bromas en torno a su amor por el Atlético de Madrid, (recordemos que el alcalde es ferviente seguidor del equipo colchonero), Almeida, además de hablar de Mbappé, felicitó sin paliativos al equipo blanco por conseguir el título liguero: «Felicitar a la plantilla del Real Madrid. Una plantilla que no lo ha tenido nada fácil con lesiones muy graves, pero lo dieron todo. En el deporte, a veces se gana, pero lo difícil es ganar tanto y que no se aburran ni se relajen. Es el gran mérito de estos jugadores, que tienen un palmarés inigualable. Jamás se rinden y siempre quieren ganar. Son un ejemplo para todos. En tres semanas puede que vuelvan y que los recibamos aquí de nuevo».

Martínez-Almeida recibió al Real Madrid, con su título de Liga número 36, en el Ayuntamiento de Madrid en la mañana de este domingo. El alcalde madrileño recibió una nueva camiseta de los blancos de manos de Florentino Pérez, entre bromas, y felicitó a los campeones por una Liga impecable. Previamente, la expedición madridista había recibido el título en Valdebebas a puerta cerrada y lo había ofrecido ya a la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso al frente antes de brindársela a los aficionados en Cibeles.

Mbappé se marcha del PSG

«He crecido como hombre, como persona, con toda la gloria y todos los fallos que he tenido. Quiero agradecer a todos los entrenadores que he tenido Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier y Luis Enrique y los directores deportivos Leonardo y Luis Campos. A todo el mundo que ha trabajado como staff del equipo», dijo el jugador del PSG este viernes en un comunicado en redes sociales.

Mbappé ha dicho que dejará el «club en buenas manos» a pesar de su salida una vez que concluya la temporada. «Es difícil anunciar esto, dejar el club, mi país, pero necesito nuevos retos después de siete años», dijo el todavía futbolista del PSG, después de caer eliminado el pasado martes de la Champions League, en semifinales ante el Dortmund.

Por último, lanzó un mensaje a los aficionados del conjunto parisino: «Le quiero agradecer a los aficionados todo el cariño y amor que me han dado. El PSG es un club que no deja indiferente a nadie y yo elegí amarlo con todos los altibajos que hayamos podido tener. No me arrepiento por haber firmado con el PSG y haber vivido todo esto durante estos años. Es un club que estará siempre en mi corazón. He intentado dar lo mejor de mí durante este tiempo y estoy muy agradecido de por vida al PSG».