La salida de Mbappé del PSG rumbo al Real Madrid sigue levantando ampollas en Francia. No por esperada ha sido menos dolorosa, o eso se puede deducir a juzgar por las declaraciones que llegan desde el país vecino en los últimos días. Las críticas son feroces y, en esta ocasión, ha sido el ex jugador del PSG, Jerome Rothen, el que no ha dudado en expresar su malestar por la actitud que el de Bondy ha exhibido en sus últimos meses en el Parque de los Príncipes.

Según el ex futbolista francés, el último tramo de Mbappé como jugador parisino careció de química con la grada y con la que había sido su afición durante las últimas siete temporadas. «El miércoles por la noche en el estadio Saint-Symphorien, se le vio con su sonrisa y comunión con la afición, esencia misma del fútbol. Todo lo que vimos es todo lo que no hemos visto durante toda la temporada en el PSG», apuntó el ex centrocampista galo tras el encuentro amistoso que los de Deschamps disputaron ante Luxemburgo y en el que el nuevo jugador del Real Madrid anotó un gol y repartió dos asistencias.

Aunque Rothen tiene claro desde cuándo ha apreciado el cambio en la actitud de Mbappé. «Es desde hace cinco meses cuando Kylian no hace el esfuerzo suficiente. No es un problema del entrenador, de los dirigentes, del presidente, de la afición… Es sólo un problema de respeto. Cuando te pones en la categoría de los mejores jugadores del mundo, tienes que tener la actitud que eso conlleva», sentenció.

El que fuera, al igual que Mbappé, jugador del AS Mónaco antes de recalar en el PSG, no se quedó ahí y acusó al capitán de la selección francesa de traidor. «Tienes que luchar por tus compañeros, por tu país, por tu club. Creo que nos traicionó con todo. La temporada fue catastrófica de principio a fin en términos de imágenes y comunicación. Estoy muy enfadado con él porque cuando lo veo en la selección francesa… digo ‘no es posible’», zanjó Rothen.

Mbappé, cuestión de Estado

Lo cierto es que, aunque el destino parecía escrito y todas las voces apuntaban a ello, el desembarco de Mbappé en el Real Madrid ha escocido y mucho en el país galo. De momento, aún no se ha visto al crack de Bondy enfundado con la elástica madridista, ya que la presentación ha quedado postergada hasta que Francia finalice su participación en la Eurocopa de Alemania que comienza en apenas una semana.

El delantero tampoco ha querido acelerar el proceso. Sí prefería que el anuncio oficial se hiciera en cuanto pasara la final de la Champions League puesto que así se aseguraría el fin de los rumores sobre su futuro en plena concentración con la selección y también durante el torneo europeo. Pero tras el comunicado del Real Madrid ha comenzado a llegar desde Francia una cascada de reacciones, en su mayoría negativas y repletas de críticas, que pueden perjudicar la estabilidad del vestuario francés a pocos días de la cita en Alemania.