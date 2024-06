Kylian Mbappé ya es nuevo jugador del Real Madrid. El club blanco anunció a bombo y platillo su llegada al 15 veces campeón de Europa mediante un comunicado en su web y en redes sociales. Después de mucho tiempo esperando, por fin se ha hecho oficial la llegada de uno de los mejores jugadores del mundo. Desde que el jugador comunicó al Paris Saint Germain que no seguiría comenzó a especularse con su posible marcha al Real Madrid.

Los meses han ido pasando y, aunque otros clubes se han interesado por él, Mbappé sólo quería jugar en el Real Madrid. Y así ha sido. Nadie decía nada sobre cuál sería su destino, pero todos sabían que sería el club más laureado de Europa. Han sido muchos meses de espera, pero esa espera ha llegado a su fin. La entidad que preside Florentino Pérez se ha hecho con uno de los futbolistas más deseados del momento, un jugador que ha decidido rechazar el dinero del PSG, que le ha bañado en oro estos años, para priorizar lo futbolístico.

Mbappé ha firmado por cinco temporadas con el Real Madrid, hasta 2029. De cumplir su contrato al completo, el delantero vestiría de blanco hasta los 30 años. Un sueño hecho realidad para el astro francés, que completa una plantilla espectacular para la temporada 2024-25. Ancelotti contará con un ataque temible. Kylian se une a Vinicius, Bellingham, Rodrygo, Arda Güler, Brahim…

Como hemos venido contando en OKDIARIO esta era la semana de Mbappé. Una vez conquistada la Champions y la celebración concluida, el Real Madrid anunciaría el fichaje del ex del PSG esta semana para dejarlo todo cerrado antes de que arranque la Eurocopa la próxima semana. No obstante, la presentación no se producirá hasta después de que el internacional francés acabe su participación en la cita continental con la selección francesa.

Mbappé debutará contra la Atalanta

Este lunes se anunció que el jugador no estará en la lista de Francia para los Juegos Olímpicos. Thierry Henry dio los nombres de los elegidos y, muy a su pesar, no podrá contar con la estrella de les bleus para la cita de París 2024. De hecho, no ha seleccionado a ningún jugador del Real Madrid porque el club no cede a sus futbolistas con la intención de que llegan descansados al inicio de la temporada.

Así, Mbappé estará centrado en la Eurocopa este mes y después se pondrá a las órdenes de Carlo Ancelotti para preparar su estreno con la camiseta blanca el 14 de agosto contra la Atalanta en la Supercopa de Europa. Esa es la fecha marcada en rojo para ver al nuevo fichaje del Real Madrid vestido de blanco por primera vez. Además, se espera que el delantero se incorpore a la gira por Estados Unidos, siempre y cuando Francia no llegue a las semifinales de la Eurocopa. En caso de que los de Didier Deschamps alcancen las semifinales, el jugador tiene permiso para incorporarse más tarde a la pretemporada con el resto de sus compañeros.

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. y Kylian Mbappé han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas cinco temporadas. Kylian Mbappé (París, Francia; 20/12/1998) es nuevo jugador del Real Madrid. Llega al campeón de Europa una estrella mundial, que a sus 25 años acaba de firmar su temporada más goleadora con el París Saint-Germain (44 tantos) y ha sido pichichi de la Liga francesa por sexta edición consecutiva (27 goles).

Nuestro equipo se refuerza con un delantero espectacular, capitán de la selección francesa, con la que se proclamó campeón del mundo en 2018 y de la Liga de Naciones en 2021, en la que marcó el gol de la victoria. En el Mundial de Catar 2022, Mbappé fue Bota de Oro con 8 tantos y, tras su hat-trick en la final, se convirtió en el máximo goleador de la historia en finales mundialistas (4).

Máximo goleador histórico del París Saint-Germain con 256 tantos, Mbappé ha ganado esta temporada Liga, Copa y Supercopa de Francia. En siete años en el club galo, ha conquistado 17 títulos: 6 Ligas, 4 Copas de Francia, 5 Supercopas de Francia y 2 Copas de la Liga.

Reconocimientos

En el plano individual, Mbappé ha sido incluido en cuatro ocasiones en el once mundial FIFA FIFPro World 11 (2018, 2019, 2022 y 2023) y en otras cuatro en el equipo de la temporada de la UEFA Champions League (2016/17, 2019/20, 2020/21 y 2021/22). Además, en 2017 se alzó con el Golden Boy al mejor futbolista menor de 21 años y la UNFP (Unión de Futbolistas Profesionales) le ha nombrado mejor jugador del campeonato francés en cinco ocasiones (2019, 2021, 2022, 2023 y 2024).

Sus inicios

Antes de llegar al PSG, Mbappé destacó en el Mónaco. Se incorporó a sus categorías inferiores en 2013, debutó con el primer equipo con 16 años y se estrenó como goleador con 17. Allí conquistó la primera de sus siete Ligas francesas, en la campaña 2016/17, y debutó en la Champions con 17 años frente al Bayer Leverkusen. Marcó su primer gol en esta competición el 21 de febrero de 2017 ante el Manchester City y en aquella edición logró 6 tantos. Mbappé también deslumbró muy pronto con su selección y, antes de debutar con la absoluta, fue uno de los artífices del Europeo sub-19 conquistado por Francia en 2016.

Trayectoria

-Mónaco (2013-2017)

-PSG (2017-2024)

-Real Madrid (2024- )

Palmarés

-1 Mundial con la selección francesa

-1 Liga de Naciones

-7 Ligas de Francia

-4 Copas de Francia

-5 Supercopas de Francia

-2 Copas de la Liga

-1 Europeo sub-19