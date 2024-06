Oficial: Mbappé no estará en los Juegos Olímpicos de París

Ya es oficial. Kylian Mbappé no forma parte de la lista de Thierry Henry y no estará en los Juegos Olímpicos de París este verano con la selección de Francia sub-23. Su próximo club, el Real Madrid, se ha negado a ceder a sus jugadores franceses y, por tanto, el delantero no estará en la cita más importante para su ciudad natal en los últimos años. De esta forma, podrá incorporarse a la pretemporada del equipo de Carlo Ancelotti cuando concluya su participación en la Eurocopa de Alemania y sus vacaciones.

Como se esperaba, tampoco estarán los otros tres futbolistas galos del Real Madrid. Ni Eduardo Camavinga, ni Aurélien Tchouaméni ni Ferland Mendy disputarán los Juegos en la capital de su país del próximo viernes 26 de julio hasta el domingo 11 de agosto. Quien sí lo hará es Leny Yoro, objetivo del club blanco para reforzar la posición de central de cara a la siguiente temporada. A sus 18 años y tras un gran curso en el Lille, tendrá su primera experiencia en las Olimpiadas.