Resuenan todavía los ecos de la Decimoquinta. Unos ecos que resonarán para la eternidad. Pero el tiempo no se detiene y en el Real Madrid menos. En la entidad de las 26 Copas de Europa, uno está celebrando una Champions pensando en ganar la siguiente, como para no pensar en lo más inmediato cuando acaba una temporada, que no es otra cosa que empezar a preparar la siguiente. Y en la siguiente, el primer protagonista del Real Madrid será Kylian Mbappé.

Por ello, a partir de este lunes, comienza la semana de Mbappé. Será el siguiente gran momento que vivirá el madridismo. A mediados de semana la idea del Real Madrid es anunciar de manera oficial el fichaje del delantero francés, que llegará libre al club blanco, firmará para las cinco próximas temporadas y tendrá una cláusula de 1.000 millones de euros.

Mbappé será anunciado, aunque su presentación podría esperar a final de la Eurocopa. Nadie debe olvidar que Kylian es jugador del PSG hasta el 30 de junio de 2024, por lo que para que ser presentado como jugador blanco debería tener el visto bueno del club parisino. Además, está concentrado con Francia para preparar la Eurocopa, por lo que también tendría que recibir el ok de la federación gala.

Ante esta situación, el momento de su presentación se mantiene en el aire. Si no se encuentran fechas posibles y no cede nadie liberando al jugador, el Real Madrid no se desgastará en exceso para ello, el gran acto que llenará el estadio Santiago Bernabéu será después de la Eurocopa. Es decir, a partir del 15 de julio.

Si, por el contrario, se llega a un consenso que satisfaga a todas las partes, la presentación podría llegar a este esta misma semana, siendo el jueves 6 de junio el día señalado en rojo. Francia juega su primer amistoso preparatorio un día antes contra Luxemburgo, por lo que al día siguiente podría, jornada tranquila para el combinado francés, podría viajar a la capital de España para ser presentado.

Sea cuando sea, lo que parece evidente es que Mbappé lucirá el número ‘9’ en su aventura como jugador del Real Madrid. El dorsal que se quedó libre esta temporada y que tendrá su espalda como destino. Con la continuidad de Luka Modric, el ’10’ no estará libre, por lo que será este su número.

Mbappé llega a un club campeón

Mbappé llegará a un Real Madrid campeón de Europa. Muchos de los que serán sus nuevos compañeros ya han ganado, como mínimo, dos veces la Champions. Por lo tanto, Kylian deberá cambiar su perfil. Ya no será la cabeza de un proyecto, sino que debe tener muy claro que llega al club blanco para sumar. Para seguir ganando. Para formar parte de un equipo llamado a dominar el fútbol español y europeo durante la próxima década.

Mbappé formará parte de una de las mejores delanteras del planeta. Junto a Vinicius, Rodrygo, Bellingham, Brahim, Endrick y, quién sabe, si Joselu, formará un frente ofensivo llamado a amargar muchas noches a los porteros rivales.

«Quiero ser feliz, voy a dejar mi país por primera vez en mi vida y tengo mucha ilusión. No puedo esperar a estar en mi nuevo club, estoy feliz. Tenemos que esperar sólo unos días», explicó Mbappé. Ese día está ya aquí, esta misma semana. Habrá que esperar un poco más para verle vestido de blanco, pero ya tiene casa en Madrid y su fichaje está cerrado a expensas de que salga el comunicado, que será esta semana.

Así, desde el Real Madrid ya han comenzado a preparar la que será una presentación monumental. A la altura de la que se vivió con Cristiano Ronaldo en 2009. El estadio Santiago Bernabéu se abrirá para dar la bienvenida a un jugador que, junto a Vinicius y Bellingham, está llamado a liderar el fútbol mundial en los próximos años.