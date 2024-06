La Federación Francesa da un rejonazo a Dembélé y ordena no politizar la selección

La aplastante victoria del partido Agrupación Nacional, de Marine Le Pen, ha sido uno de los principales temas de conversación durante las ruedas de prensa de Francia. Ousmane Dembélé en primera instancia y Marcus Thuram más recientemente arremetieron contra la derecha más conservadora y mostraron su preocupación por el triunfo del partido de Le Pen en las Elecciones Europeas, por lo que la Federación Francesa de Fútbol ha decidido emitir un comunicado dando un rejonazo a sus jugadores.

Agrupación Nacional se impuso con el 31,5% de los votos, por el 14,6% que obtuvo el partido de Macron. Es por eso que el presidente de la República Francesa decidió convocar elecciones parlamentarias anticipadas para finales de este mes. Tanto Thuram como Dembélé pidieron a la gente que se movilice contra el partido de Marine Le Pen, para que no se repita el resultado de las Europeas.

«¿Tomar una posición? No es que no quiera posicionarme, pero aquí estoy, creo que la situación en Francia, ha sonado la campana de alarma. Debemos movilizarnos e ir a votar a todos juntos», señaló el ex futbolista del Barcelona, actualmente en el PSG, que insistió en que los franceses deben acudir a las urnas a votar para las parlamentarias ante el ascenso de Agrupación Nacional.

Thuram, por su parte, recalcó que «la situación política es muy grave. Me enteré de los resultados después del partido ante Canadá y todos nos quedamos un poco impactados. Es la triste realidad de nuestra sociedad hoy. Creo que hay mensajes que se transmiten todos los días en la televisión para ayudar. Como dijo Ousmane, creo que tenemos que ir a votar todos, decirle a todos que vayan a votar. Y, sobre todo, como ciudadanos, debemos luchar a diario para que esto no vuelva a suceder. Para que no pase el RN (Agrupación Nacional)».

«Entiendo que algunos puedan venir y decir simplemente que tenemos que ir a votar, pero creo que eso no es suficiente. También debemos explicar cómo hemos llegado hasta aquí y la gravedad de la situación. Respeto el deseo de todos de ser libres sobre esta situación. Pero no tengo ninguna duda que, como equipo de Francia, todos piensan como yo», agregó el futbolista del Inter de Milán e hijo del conocido ex jugador Lilian Thuram.

Ante estas declaraciones de Dembélé y Thuram, la Federación Francesa ha salido al paso con un comunicado en el que respeta la libertad de expresión de sus jugadores, pero pide que «todos comprendan y respeten su neutralidad como institución, así como la de la selección nacional de la que es responsable». No quieren que se utilice a la selección francesa para hacer política: «Por tanto, conviene evitar cualquier forma de presión y utilización política del equipo francés», agregaron en el escrito.

Comunicado de la Federación Francesa

Desde principios de semana, casi todos los jugadores de la selección francesa han sido interrogados, durante sus comparecencias en ruedas de prensa, sobre las consecuencias de los resultados de las urnas durante las elecciones europeas del domingo 9 de junio. Cada uno de ellos supo expresarse libremente, según sus propias convicciones y su propia sensibilidad.

Muy apegada a la libertad de expresión y de ciudadanía, la Federación Francesa de Fútbol se suma a la necesaria convocatoria al voto, exigencia democrática. También quiere que todos comprendan y respeten su neutralidad como institución, así como la de la selección nacional de la que es responsable. Por tanto, conviene evitar cualquier forma de presión y utilización política del equipo francés.

Mientras los Blues entran en competición el lunes contra Austria, la FFF desea mucho éxito al entrenador, al personal y a los jugadores centrados y decididos.