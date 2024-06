La izquierda radical carga contra Unai Simón por no mojarse en política: «Es hijo de Guardia Civil»

La izquierda radical ha decidido atacar a Unai Simón por, simplemente, no querer hablar de política en una rueda de prensa en la que estaba representando a la selección española y, por consiguiente, a todos los jugadores españoles. El portero del Athletic respetó las palabras de Mbappé, que sí se mojó a la hora de hablar de la situación política de Francia, pero al mismo tiempo prefirió no seguir los pasos del nuevo jugador del Real Madrid y no pronunciarse al respecto.

«Kylian es un jugador que tiene mucha repercusión en el mundo, en la sociedad. Es un tema político y tenemos la tendencia de opinar demasiado en ciertos temas. Aquí soy jugador del fútbol, un profesional del balón. Lo único de lo que tengo que hablar aquí es de fútbol y dejar lo político a otro», aseguró el portero del Athletic ante los periodistas.

Estas palabras, en las que Unai Simón no dice absolutamente nada, han provocado la reacción de la izquierda más radical en las redes sociales. «Mbappé ha pedido a los jóvenes franceses que voten contra la extrema derecha. Unai Simón, portero de la selección española, se lo ha recriminado. Su padre es agente de la Guardia Civil y su madre agente de la Ertzaintza», escribía Fonsi Loaiza, extremista de izquierdas conocido por meterse en cualquier polémica y atacar a todos lo que no piensen como él. Todo lo contrario a un amante de la libertad. En esa misma línea se han manifestado otros seguidores de la extrema izquierda.

En ese mismo sentido, hubo otros simpatizantes de partidos políticos vascos que aseguraron que «Unai Simón con sus palabras también se posiciona políticamente, solo que en sentido contrario a Mbappé. No existe neutralidad posible frente al fascismo, ya lo decía D. Tutu: ‘Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor’».

Las palabras de Mbappé

Mbappé fue rotundo en la rueda de prensa de la selección francesa con un mensaje especialmente dirigido a los jóvenes de su país: «Estamos en una situación inédita y un momento importante en nuestro país. Somos una generación que puede hacer historia. Sabemos que los extremos están a las puertas de nuestro poder. Llamo a todo el mundo a votar, a tomar consciencia de la situación. Tenemos necesidad de identificarnos con nuestros valores de respeto. Espero que tomemos la buena decisión».

«Mbappé está contra los extremos. Creo que hay gente que no es consciente de lo que pasa. Intento de dar la voz a esas personas de mi generación, de estas características…. La situación hace que, ahora mismo, quiera sentir orgullo al vestir esta camiseta. No hay que esconderse. Dicen que no hay que mezclar política y deporte, pero en situaciones así la política es más importante que el partido de mañana. Ahora mismo el país está en una situación muy importante. Estoy en contra de la división. Mis valores son el respeto y la tolerancia», aseguró el nuevo fichaje del Real Madrid.

«Es verdad que como equipo pensamos en hacer alguna cosa», ha comentado el jugador sobre el sentimiento de todo el vestuario al respecto. Además, ha señalado que «sabemos, como equipo, el mensaje que podemos dar. También queremos proteger a los más jóvenes. Hay gente aquí que no van a hablar delante de todo el mundo, es muy complicado, es algo que no dominan. Somos plenamente consciente de la situación. Hay gente que se siente más cómodo hablando de esto. El objetivo es proteger a todos los jugadores y a la selección. Haremos algo pronto».

El jugador del Real Madrid no ha sido el único en mojarse en política en la selección de Francia. Ousmane Dembélé fue el primero en pedir ir a votar para rechazar a la extrema derecha y esas palabras la siguió un Marcus Thuram que también utilizó la selección como vehículo para hacer política. Unai Simon ha decidido abstenerse de una cuestión que ni le va ni le viene y toda la izquierda radical se lo recrimina.