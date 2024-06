El secreto del ‘parapenaltis’ Unai Simón

Unai Simón es uno de los grandes pilares de esta selección española de Luis de la Fuente. España comenzó la Eurocopa de la mejor manera posible con un contundente 3-0 a Croacia que lo acerca a octavos de final y el portero del Athletic volvió a parar un penalti que dejó la portería a cero ante el cuadro balcánico. Es intocable bajo palos y de su seguridad en la portería pasan muchas de las opciones de hacer algo importante en este torneo.

Desde 1980, en la historia de las Eurocopas, solamente dos porteros han detenido cuatro penaltis entre tiempo regular y tanda de penaltis. Uno es Buffon y otro es Unai Simón. El guardameta español ha entrado en la historia con una de sus mejores cualidades, detener penaltis. Se le da muy bien y los datos lo ratifican.

En la pasada final de la Liga de las Naciones ya paró dos penaltis en la tanda para levantar el trofeo en Holanda. Uno de ellos a Petkovic. Ante el mismo lanzador volvió a parar otro lanzamiento contra Croacia en la primera jornada de la Eurocopa 2024 en Berlín. Es el primero que detiene dentro de los 90 minutos en Eurocopas. Los tres anteriores fueron en 2021. Dos ante Suiza en la tanda y uno frente a Italia, también en tanda. Sin duda es todo un ‘parapenaltis’.

Para ello, Unai Simón tiene un secreto. Cada portero tiene su librillo, y el del guardameta vasco es más que curioso. Antes de cada encuentro, el portero de la selección española decide a qué lado se va a tirar con cada lanzador del equipo rival. Tira de intuición y calidad. Lo primero se acerca más a la suerte y al estudio. Lo segundo es calidad. Y la de Unai es muy alta, porque si acierta el lado, tiene claro que tiene muchas posibilidades de detenerlo.

«Como he hecho siempre. Viendo a los rivales, intentando entender donde pueden tirar…. Y antes del partido tener un lado pensado con cada lanzador. El otro día se dio la situación que volvió a tirar Petkovic y tenía claro que iba a ir a mi derecha. Y si lo llega a cambiar pues a la cazuela. La idea es que si acierto el lado que no lo meta. O que lo ajuste muy bien, como el penalti que me tiró Parejo en Liga que lo clavó por la escuadra. No tiene más misterio. La clave es pararlo si va por tu lado», dijo en rueda de prensa Unai Simón desde el centro de prensa de la selección española en Donaueschingen.

Unai y su error

Unai Simón también valoró su error ante Croacia. Y es que el penalti que paró se produjo tras un horrible fallo al intentar sacar la pelota jugada en corto. Lo resolvió con la parada en el penalti y volvió a dejar la portería a cero. Ahora, la selección, ya piensa en el duelo contra Italia, donde los de Luis de la Fuente pueden cerrar su pase a octavos.

«Si lo hubiese dado bien, no hablaríamos de eso. No hay que darle mucha importancia. Hay que reducir los riesgos, ser prácticos y sacar la pelota desde atrás. El fútbol es este tipo de acciones. Yo lo que me quedo es que lo tendría que haber jugado de primeras y debo aprender de los errores. Del penalti sólo me hubiese arrepentido de que hubiesen expulsado a Rodrigo. La figura del portero tiene que ser fiable, pero también parte del juego del equipo», señaló el portero de la selección española.