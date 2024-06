Borja Iglesias aprovecha el mensaje político de Mbappé para encender las redes: «No os enfadéis…»

Kylian Mbappé está dando mucho que hablar tras pronunciarse sobre las elecciones legislativas de Francia, algo que ha querido dejar a un lado la Federación Francesa de Fútbol (FFF). Sin embargo, el jugador del Real Madrid ha sido muy claro a la hora de mostrar su postura, afirmando que «es un momento crucial» para el país y animando a todo el mundo a votar «contra los extremos». Un reivindicativo mensaje que bien podría firmar Borja Iglesias, que ha aprovechado la situación para buscar polémica y protagonismo en las redes sociales.

Y es que el pasado 23 de julio de 2023 el delantero del Real Betis, que esta temporada ha jugado cedido en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, se posicionó políticamente en sus redes sociales el día que se celebraban en España las elecciones generales más trascendentes de las últimas décadas. El ariete resaltó la importancia de acudir a las urnas este 23-J y pidió el voto para el bloque progresista en un mensaje publicado en su perfil de X (antes Twitter).

«Ojalá seamos conscientes de la importancia que tiene el día de hoy para el futuro. Para cuidar nuestros derechos humanos y seguir creciendo. Os animo a votar, votemos a favor del progreso», decía por aquel entonces Borja Iglesias. Ahora, se mofa de sus críticos primero aplaudiendo el mensaje que ha mandado Mbappé al pueblo francés y luego ironizando sobre su propia figura. «Oye, no os enfadéis. Que lo ha dicho Mbappé, no yo».



Y es que Mbappé ha sido rotundo en la rueda de prensa de la selección francesa con un mensaje especialmente dirigido a los jóvenes de su país: «Estamos en una situación inédita y un momento importante en nuestro país. Somos una generación que puede hacer historia. Sabemos que los extremos están a las puertas de nuestro poder. Llamo a todo el mundo a votar, a tomar consciencia de la situación. Tenemos necesidad de identificarnos con nuestros valores de respeto. Espero que tomemos la buena decisión».

«Mbappé está contra los extremos. Creo que hay gente que no es consciente de lo que pasa. Intento de dar la voz a esas personas de mi generación, de estas características….», añade. «La situación hace que, ahora mismo, quiera sentir orgullo al vestir esta camiseta. No hay que esconderse. Dicen que no hay que mezclar política y deporte, pero en situaciones así la política es más importante que el partido de mañana. Ahora mismo el país está en una situación muy importante. Estoy en contra de la división. Mis valores son el respeto y la tolerancia», dice el nuevo fichaje del Real Madrid.

«Es verdad que como equipo pensamos en hacer alguna cosa», ha comentado el jugador sobre el sentimiento de todo el vestuario al respecto. Además, ha señalado que «sabemos, como equipo, el mensaje que podemos dar. También queremos proteger a los más jóvenes. Hay gente aquí que no van a hablar delante de todo el mundo, es muy complicado, es algo que no dominan. Somos plenamente consciente de la situación. Hay gente que se siente más cómodo hablando de esto. El objetivo es proteger a todos los jugadores y a la selección. Haremos algo pronto», finalizaba.

Chicos, no os enfadéis. Es humor.

Que me ría de las cosas que no me van bien no quiere decir que no me importen y que no trabaje para que salgan.

Intentad ser felices, es un propósito que mola bastante.

— Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) June 7, 2024