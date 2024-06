Croacia explota y ve una mano negra en su virtual eliminación de la Eurocopa

Croacia está prácticamente fuera de la Eurocopa 2024, después de que Italia le empatase en el último minuto. Sólo una carambola les clasificaría para octavos de final, lo que ha llevado a su seleccionador, Slatko Dalic, a explotar en rueda de prensa. El técnico ha sido muy claro, culpando a Danny Makkelie, árbitro del encuentro, de lo sucedido por el excesivo tiempo añadido y, también, apuntando a la UEFA de Ceferin.

«Somos pequeños, una Federación pequeña, pero ocho minutos de descuento no pueden darse. Ciertamente, eso influyó en el resultado. No sé de dónde sacó el árbitro esos ocho minutos. Hace cinco años que hablo de cómo se comportan la UEFA y la FIFA, pero nadie me ha escuchado. Y así quedo ridículo. No puede haber ocho minutos de descuento. ¿Cuántas faltas e interrupciones hubo para recuperar ocho minutos?», ha señalado el seleccionador.

El seleccionador ha visto una presunta mano negra detrás de la virtual eliminación de su selección, a la que condenó un gol en el último minuto del descuento: «El árbitro nos destrozó. No lo enviaron a ese partido por casualidad. ¿Ocho minutos de descuento? Hubo seis sustituciones durante la segunda mitad, eso son tres minutos. Y un minuto más de VAR. Así que cuatro como máximo, pero puso ocho. Insisto en que nadie me ha apoyado cuando he hablado de UEFA y de FIFA. Por mucho que me critiquen, es un hecho».

«No va a ser una excusa. Contra Albania lo teníamos todo en nuestras manos y también ahora. Tuvimos dos penaltis y los fallamos. Pero lo siento y me duele que nadie nos respete. Este no fue nuestro torneo. Los aficionados volvieron a aparecer, cien mil croatas vinieron a Alemania. Gracias por eso. Estamos orgullosos. Pero la causa de que no hayamos llegado más lejos está en nosotros. No se puede encajar un gol en el minuto 98, hay que quedarse con el balón si es necesario», ha señalado el seleccionador croata.

Croacia terminó sin Luka Modric sobre el césped. El seleccionador también ha justificado su sustitución: «Sólo quería poner a alguien más fresco porque Luka realmente lo había dado todo. Este resultado duele mucho y volverá a doler en los próximos días, en los próximos meses. A veces ganamos y otras perdemos. Pudimos celebrar la victoria y ahora hay que saber aceptar la derrota».

Sólo un milagro deja a Croacia en la Eurocopa

Hasta el momento del gol de Zaccagni, Croacia estaba clasificada como segunda de grupo, tras España. Pero todo cambió en el octavo de los minutos añadidos por Makkelie. El tanto de la Azzurra daba un vuelco total a la clasificación, haciendo a Italia segunda y dejando a Croacia en tercera posición con sólo dos puntos y con una diferencia de goles de 3-6 en contra.

Sólo una combinación de resultados permitiría a los balcánicos estar en la siguiente fase. Pasa porque Inglaterra golee a Eslovenia por más de dos goles, que Dinamarca no pierda contra Serbia y que Portugal y Turquía ganen sus respectivos partidos. Sería lo único que metería a los croatas en octavos de final.