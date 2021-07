La selección española se juega el pase a la final de la Eurocopa y Luis Enrique apostará por una alineación muy similar a la que lleva utilizando durante todo el torneo. No se esperan grandes cambios en el once más allá de Sarabia, que se lesionó contra Suiza y no será de la partida contra Italia.

Luis Enrique deberá buscar un recambio al jugador del PSG que tiene problemas en el aductor. Son varias las opciones que maneja el técnico asturiano para ocupar el puesto de Sarabia en el ataque aunque el gran favorito es Dani Olmo, el jugador que entró en el descanso contra Suiza en su lugar. Sin embargo, no es la única alternativa. Gerard Moreno, Oyarzabal o Adama Traoré son otras posibilidades que maneja el seleccionador. En la punta del ataque parece claro que Morata va a repetir, mientras que Ferran Torres ocupará uno de los flancos ofensivos.

En el centro del campo parece descabellado pensar que Luis Enrique pueda tocar algo. España es el equipo que mejor maneja la pelota de la Eurocopa y el técnico tiene fe ciega en los tres jugadores que saltarán de inicio ante Italia. Busquets será el eje alrededor del cual gire el fútbol de la Selección y estará escoltado por un Koke y un Pedri que son intocables. El canario es el futbolista que más kilómetros lleva en las piernas.

En defensa aparece la otra duda del técnico español. Azpilicueta será el lateral derecho y Jordi Alba el izquierdo. Aymeric Laporte es fijo en el centro de la zaga mientras que Pau Torres y Eric García se disputan ser el acompañante del jugador del Manchester City.

En la portería volverá a estar el nuevo santo de España. Unai Simón, después de convertirse en el gran protagonista en la victoria contra Suiza parando dos penaltis en la tanda decisiva será de nuevo el encargado de ponerse bajo palos para defender los intereses del equipo nacional.