Wembley será testigo de un partido para la historia. De uno de esos choques que se recordarán con el paso de los años. Que los padres se lo contarán a sus hijos y los abuelos a sus nietos. Un Italia-España que se disputará en la catedral del fútbol mundial. Un escenario de tronío que servirá una batalla entre dos históricos del fútbol continental. La Europa mediterránea se mide con ganas de llegar a la final de la Eurocopa, donde se citarán con Inglaterra o Dinamarca.

España está a dos partidos de ganar la Eurocopa. Parece mentira. Con todo lo que se ha escrito. Con todo lo que se ha dicho. Con todo lo que se ha dudad. Lo mucho que se ha juzgado. La Selección está a dos partidos de tocar el cielo. El camino no ha sido sencillo, las sensaciones no fueron las mejores al principio, pero todo cambió ante Eslovaquia. El tercer y último partido de la fase de grupos era un todo o nada y los de Luis Enrique hicieron una manita para meterse en octavos. Luego vino la Croacia de Modric, la subcampeona del mundo, y un partido frenético que terminó decidiéndose en la prórroga. En San Petersburgo esperaba Suiza, un rival duro al que tuvieron que doblegar en la tanda de penaltis. Su paso por el torneo no ha sido sencillo, pero están donde muy pocas selecciones españolas han llegado. Las semifinales no es un territorio habitual para nuestro país.

Para este duelo Luis Enrique tiene dos grandes dudas. Una atrás, ya que el asturiano tendrá que decidir si repite por Pau Torres o vuelve a dar la titularidad a Eric García. El otro central es Laporte, en eso no hay debate. Por detrás Unai Simón, el nuevo santo, mientras que en los laterales formará Azpilicueta y Jordi Alba. El centro del campo será el de gala. Busquets dando equilibrio, mientras que la creación será cosa de Koke y Pedri. Y arriba la otra duda. Ferran Torres y Morata serán titulares, mientras que sin Sarabia el que tiene muchas opciones de entrar en el once es Dani Olmo.

Una gran Italia

España se verá las caras con una Italia que ha sido el equipo más fiable y además ha ofrecido un fútbol valiente y atractivo como hacía mucho que no se veía. Los hombres de Luis Enrique se van a medir a una selección que acumula ya 32 partidos sin perder desde que sufriese uno de los mayores disgustos de su historia moderna como fue quedarse fuera del Mundial de Rusia de 2018, algo en lo que tuvo parte de culpa el combinado nacional, que envió a la tetracampeona mundial, a la que goleó en el Bernabéu (3-0), a una repesca fatal ante Suecia.

Pero de esa pequeña travesía en el desierto, la selección italiana salió renacida de la mano de Roberto Mancini, que la ha colocado de nuevo a las puertas de un título que se la ha resistido históricamente y 15 años después de su último gran éxito, el Mundial de 2006. Pudo ser campeona continental por segunda vez en 2012, pero España le cerró el paso con contundencia en la final de Kiev (4-0) para firmar un triplete histórico.

Mancini afrontará el duelo con la importante baja de Leandro Spinazzola, uno de sus jugadores más destacados del torneo, pero que se lesionó de gravedad en el tendón de Aquiles en cuartos. Emerson parece que será su sustituto en el lateral izquierdo y Florenzi y Di Lorenzo son las opciones para jugar en el derecho

El centro del campo y las supersticiones

Se espera una gran batalla tanto en la presión como, sobre todo, por tener la pelota entre dos equipos que apuestan por el 4-3-3 y con dos centros del campo destinados para ello. Busquets, Pedri y Koke ha sido el inamovible para Luis Enrique y tendrá que lidiar con otro de perfil muy parecido con Jorginho y los talentosos Barella y Verratti.

España debe desconectar al futbolista del Inter y al del PSG para que el tridente ofensivo de la Azzurra no amenace a una defensa que ha dejado alguna duda en los cruces y que debe rendir al cien por cien porque enfrente tendrá a un goleador consumado como el veterano Inmobile, aún dormido en este torneo, todo lo contrario que Insigne y Chiesa, que llevan mucho peligro y gol desde el costado.

Por otro lado, España se jugará el pase a las semifinales contra Italia con la segunda equipación. Eso quiere decir que los jugadores de Luis Enrique volverán a vestir de blanco, como ya han hecho en otras tres ocasiones, todas ellas con triunfo.

Ante Eslovaquia, Croacia y Suiza, la selección española se vio obligada a jugar como visitante y por tanto tener que vestir con la camiseta blanca. Esta vez Italia vuelve a ejercer de local en el estadio de Wembley .

La equipación blanca se ha convertido en un talismán para los de Luis Enrique ya que han ganado los tres partidos que han disputado con ella. Curiosamente, ante Suecia y Polonia, los dos choques en los que España no ha salido triunfador en esta Eurocopa vistieron de rojo.