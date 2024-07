Las 5 diferencias de los futbolistas de la selección con el Rey y Sánchez

La recepción a los jugadores de la selección española de fútbol en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo varias diferencias con la que se realizó con el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. Los campeones de la Eurocopa mantuvieron una actitud bien diferente con el dirigente socialista y con el Jefe del Estado. Hubo un total de cinco diferencias reseñables entre las dos recepciones. Los integrantes del combinado nacional fueron a las dos instituciones para ofrecer y celebrar el trofeo ganado en Alemania, la cuarta Eurocopa de la historia de la selección española de fútbol.

La principal diferencia fue la posición que adoptaron Sánchez y Felipe VI: el jefe del Ejecutivo optó por compartir protagonismo con los jugadores, juntándose a ellos para situarse frente a las cámaras y dando la espalda a los futbolistas, mientas que el Jefe del Estado se puso de cara a ellos, acompañado de la princesa Leonor y de la infanta Sofía, para dirigirse a ellos con un discurso con el que elogió su esfuerzo.

Los futbolistas posaron ante las cámaras junto a Pedro Sánchez con semblantes muy serios y mirando al suelo, como si se tratase de un compromiso o de un funeral en su encuentro con el jefe del Ejecutivo. La actitud de los jugadores de la selección española fue distinta con los integrantes de la Casa Real, mostrándose muy alegres y saludando con gran entusiasmo al Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la princesa Leonor y a la infanta Sofía. Leonor y Sofía lucieron, además camisetas oficiales del equipo.

El recibimiento a los campeones de la Eurocopa en el Palacio de la Moncloa fue muy tenso. El jugador que mejor representó lo sucedido fue Dani Carvajal, uno de los capitanes y líderes del combinado nacional. El también futbolista del Real Madrid dio la mano al presidente del Gobierno sin mirarle a la cara y sin pararse a conversar. Carvajal sí que se mostró sonriente con el monarca, incluso realizando gestos cómplices.

Otra diferencia notable fue la entrega de las camisetas. Los jugadores de la selección española aplaudieron de manera efusiva la entrega de la elástica al Rey, entrega que realizó Álvaro Morata como capitán del equipo. En la entrega de la camiseta a Pedro Sánchez, los jugadores posaron serios y sólo aplaudió la ministra de Deportes y de Educación, Pilar Alegría.

Al finalizar el discurso de Pedro Sánchez, los jugadores de la selección española se macharon rápidamente del lugar, cada uno por su lado, sin ni siquiera despedirse del presidente del Gobierno. Esto contrastó con lo sucedido en el Palacio de la Zarzuela, donde se vio a los futbolistas intercambiar conversaciones con el Rey Felipe VI.

Fueron obligados

Todas estas diferencias confirmaron la noticia que OKDIARIO había adelantado horas antes: los campeones de la Eurocopa fueron obligados a La Moncloa tras el veto a Pedro Sánchez en el vestuario. Los capitanes del combinado nacional vetaron la presencia del dirigente socialista en el vestuario del Estadio Olímpico de Berlín tras ganar a la selección de Inglaterra.

Los jugadores de la selección española no quisieron ir a la recepción en el Palacio de la Moncloa, pero la visita era un compromiso de la Federación Española de Fútbol y de su presidente, Pedro Rocha, que no quiere más problemas de los ya existentes con el Gobierno de España.

En el equipo español existe un cabreo importante con Pedro Sánchez y su Gobierno por la continua politización que ha hecho de la selección española. Aprovechando la gran Eurocopa que ha hecho el equipo de Luis de la Fuente, con la victoria final, Sánchez utilizó a la selección española para lavar su imagen y como vía de escape por todos los escándalos que le rodea a él y a su entorno familiar.

Y eso es lo que no quiso el vestuario del equipo que entrena Luis de la Fuente. Los jugadores no quieren politizar su victoria, ellos no están para representar a partidos políticos y por eso también vetaron la presencia de Pedro Sánchez en el vestuario tras ganar a Alemania en cuartos de final.

Así, si los campeones de la selección fueron este lunes a Palacio de La Moncloa a recibir la felicitación de Pedro Sánchez por obligación, por un compromiso adquirido por la Federación Española de Fútbol. Pedro Rocha, presidente de la RFEF, se comprometió con el Gobierno a que si se ganaba la Eurocopa, se hacía la visita institucional a la sede del Gobierno.