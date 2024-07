La selección estuvo con Felipe VI más de una hora en Zarzuela y apenas aguantó 16 minutos a Sánchez

OKDIARIO ha informado este lunes del veto de los jugadores a Pedro Sánchez en el partido de cuartos contra Alemania y los jugadores evidenciaron que no tragan al presidente del Gobierno en la visita por obligación que realizaron los campeones de Europa al Palacio de la Moncloa. La duración de la visita lo dice todo: con Felipe VI estuvieron en La Zarzuela alrededor de una hora mientras a Pedro Sánchez lo despacharon en poco más de un cuarto de hora.

El núcleo duro del vestuario de la selección campeona de la Eurocopa tampoco traga a Pedro Sánchez y esto quedó de manifiesto durante este lunes, día en el que los flamantes campeones de Europa celebran en las calles de Madrid un título que sitúa a España en la cima del fútbol europeo. Una de las paradas antes de llegar a la Cibeles estaba en el Palacio de la Moncloa, donde los jugadores se tenían que ver las caras con Pedro Sánchez.

Como hemos informado en OKDIARIO este lunes, los capitanes de la selección vetaron al presidente del Gobierno tras la victoria contra Alemania y por ello no bajó al vestuario a saludar a los jugadores a la conclusión del partido. El núcleo duro del equipo español no olvida que el dirigente socialista pasó de ellos tras ganar la Liga de las Naciones el pasado verano y por eso no es visto con buenos ojos en el vestuario.

Y la buena información contrastada por este periódico lo confirmaron los jugadores durante la visita oficial al Palacio de la Moncloa. Uno de ellos fue Dani Carvajal, que apenas miró a Pedro Sánchez cuando ambos se dieron la mano. Durante el discurso del presiente los capitanes prácticamente pasaron del político y tras cumplir con lo que dicta el protocolo no se despidieron del presidente que sí que quiso hacerse la foto con la selección femenina el pasado mes de agosto cuando ganaron el Mundial.

Felipe VI es muy querido en el vestuario

La frialdad que se vio en la visita a Pedro Sánchez fue muy diferente al ambiente distendido y amigable que se vio minutos antes en el Palacio de la Zarzuela, lugar en el que los campeones fueron recibidos por Sus Majestades los Reyes Felipe VI y Letizia además de la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Los jugadores posaron con la Familia Real y compartieron bromas durante más de una hora. «Estamos satisfechos con vuestro trabajo. Vuestro legado es inmenso. Gracias por vuestro esfuerzo y por jugar como jugáis, con esa alegría. Gracias por los que nos habéis regalado», dijo el Rey visiblemente orgulloso de los jugadores que ha devuelto a España a la cima del fútbol mundial.

La diferencia con respecto a la visita de Sánchez es clamorosa, ya que los jugadores despacharon al presidente del Gobierno en apenas un cuarto de hora, que fue lo que duró la visita a un presidente que intentó excusarse dejando claro que quería que la visita fuera rápida para que se pudieran ir a la celebración.