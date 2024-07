Los campeones de la Eurocopa van obligados a La Moncloa tras el veto a Sánchez en el vestuario

Los jugadores de la selección española, flamantes campeones de la Eurocopa, acudirán obligados este lunes a La Moncloa para la recepción con Pedro Sánchez tras ganar el título continental. Los futbolistas no quieren ir, pero la visita es un compromiso de la Federación Española de Fútbol y de su presidente, Pedro Rocha, que no quiere más problemas de los ya existentes con el Gobierno de España.

Este lunes, a partir de las 19:30 horas, los jugadores se desplazarán al Palacio de la Moncloa, donde se producirá la visita institucional al presidente del Gobierno. Pedro Sánchez estará acompañado de Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, y esa visita se llevará a cabo justo después de estar con el Rey Felipe VI, que abrirá las puertas del Palacio de la Zarzuela al equipo campeón de la Eurocopa.

En el equipo español existe un cabreo importante con Pedro Sánchez y su Gobierno por la continua politización que ha hecho de la selección española. Aprovechando la gran Eurocopa que ha hecho el equipo de Luis de la Fuente, con la victoria final, Sánchez utilizó a la selección española para lavar su imagen y como vía de escape por todos los escándalos que le rodea.

Y eso es lo que no quiere el vestuario del equipo que entrena Luis de la Fuente. Los jugadores no quieren politizar su victoria, ellos no están para representar a partidos políticos y por eso también vetaron la presencia de Pedro Sánchez en el vestuario tras ganar a Alemania en cuartos de final.

Así, si los campeones de la selección van este lunes a Palacio de La Moncloa a recibir la felicitación de Pedro Sánchez es por obligación, por un compromiso adquirido por la Federación Española de Fútbol. Pedro Rocha, presidente de la RFEF, se comprometió con el Gobierno a que si se ganaba la Eurocopa, se hacía la visita institucional a la sede del Gobierno.

Todo ello se produce en un momento de gran tensión entre el Ejecutivo de la Nación y la Federación Española. Desde el Gobierno se quiere inhabilitar a Pedro Rocha, lo que provocaría un terremoto en el fútbol español y mundial, ya que UEFA y FIFA -máximos organismos del fútbol europeo y mundial- podrían dejar a España sin organizar el Mundial 2030 e incluso excluyendo a los equipos de sus competiciones como la Champions League.

Para intentar rebajar la tensión, y con un Rocha amenazado por el TAD (que depende del CSD, órgano del Gobierno) de inhabilitación por seis años, la Federación tiene este detalle con Pedro Sánchez de visitarle en Moncloa, también como manda la tradición de visitar la sede del Gobierno de España después de un triunfo. Sin embargo, los campeones de la Eurocopa no quieren ir a La Moncloa.

Los desprecios de Pedro Sánchez a esta selección

Además, desde el vestuario de la selección recuerdan los continuos desprecios de Pedro Sánchez a este equipo que tanta felicidad ha dado a los españoles. Ahora este Gobierno se suma a la ola de esa alegría, pero durante mucho tiempo despreció a este equipo y a estos jugadores.

Por ejemplo, Pedro Sánchez se negó a recibir en La Moncloa a esta misma selección española hace un año, cuando se ganó la Liga de las Naciones en junio de 2023. Pese a que el presidente del Gobierno sí recibió a las jugadoras del equipo femenino español por ganar el mismo título, con el equipo masculino no hubo ningún tipo de recibimiento.

Tampoco hubo ninguna visita del presidente del Gobierno a la concentración de la selección española, como manda la tradición, antes del torneo y de viajar a Alemania. Y tanto Pedro Sánchez como sus ministros ya viajaron a la Eurocopa cuando veían que la selección marchaba bien y que subirse al carro de esta España daba buena imagen.

Pedro Sánchez no ha sido un gran defensor de los intereses de la selección española masculina, como demuestran sus pocas apariciones y actos que ha compartido durante todo este tiempo con el combinado masculino. El Rey Felipe VI, a diferencia del presidente, sí que ha estado mucho más cerca del equipo nacional, acudiendo regularmente en cada gran torneo a apoyar al equipo como pasó contra Italia y no con el viento a favor, como ha ocurrido con el Gobierno. Por eso, el monarca sí levantó el trofeo en el Olímpico de Berlín junto a los jugadores, mientras Sánchez le observaba desde el palco.