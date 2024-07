Los capitanes de la selección ignoraron a Pedro Sánchez durante su discurso de felicitación

Los capitanes de la selección española, especialmente Álvaro Morata y Rodrigo Hernández, mostraron su total indiferencia con Pedro Sánchez en el recibimiento de este lunes en el Palacio de La Moncloa tras ganar la Eurocopa. Los principales jugadores de España, máximos representantes del vestuario, no hicieron caso al discurso del presidente del Gobierno cuando hablaba.

«Bienvenidos a la casa de todos los españoles y españolas. Enhorabuena por el título. Quería daros las gracias por haber dado la mejor versión de España, por haber mostrado la capacidad de esfuerzo, de remontada, de espíritu, de equipo…», empezó Sánchez su discurso. El presidente del Gobierno se encontró con la indiferencia de muchos de los jugadores, especialmente de los capitanes, que son Rodri Hernández, Álvaro Morata, Jesús Navas y Dani Carvajal.

Frente a la atención con la que escucharon al Rey Felipe VI unos minutos antes en el recibimiento por parte del jefe del Estado y su familia en el Palacio de la Zarzuela, los jugadores de España, y especialmente los capitanes (que fueron los que se colocaron más cerca de Sánchez) pasaron olímpicamente del presidente del Gobierno. Las caras fueron de compromiso, de estar allí porque había que estar, estando todos muy serios.

«Lo que se logró ayer es formidable. El deporte transmite muchos valores, y lo más relevante que hemos visto es el espíritu de equipo. El problema es que queremos más. Tenemos el Mundial en España, os deseo lo mejor», continuó Pedro Sánchez ante un coro de niños que Moncloa metió para dar un poco de ambiente a esta recepción.

Los capitanes no querían ir a La Moncloa

La imagen fue muy sonada. Mientras hablaba Sánchez, Morata miraba para un lado, Rodrigo al suelo y varios de sus compañeros igual. La indiferencia fue total y los futbolistas de la selección confirmaron con sus gestos que no querían estar ahí, como contó en exclusiva OKDIARIO este lunes. Los futbolistas no querían ir, pero la visita era un compromiso de la Federación Española de Fútbol y de su presidente, Pedro Rocha, que no quiere más problemas de los ya existentes con el Gobierno de España.

El recibimiento a los campeones de la Eurocopa en La Moncloa fue muy tenso. El futbolista que mejor lo representó fue Dani Carvajal, otro capitán de este equipo campeón, que dio la mano al presidente del Gobierno por compromiso y sin mirarle a la cara. Similar fue la actitud de jugadores como Joselu o Jesús Navas.

Los desprecios de Pedro Sánchez a esta selección

En el equipo español existe un cabreo importante con Pedro Sánchez y su Gobierno por la continua politización que ha hecho de la selección española. Aprovechando la gran Eurocopa que ha hecho el equipo de Luis de la Fuente, con la victoria final, Sánchez utilizó a la selección española para lavar su imagen y como vía de escape por todos los escándalos que le rodea.

Además, desde el vestuario de la selección recuerdan los continuos desprecios de Pedro Sánchez a este equipo que tanta felicidad ha dado a los españoles. Ahora este Gobierno se suma a la ola de esa alegría, pero durante mucho tiempo despreció a este equipo y a estos jugadores.

Por ejemplo, Pedro Sánchez se negó a recibir en La Moncloa a esta misma selección española hace un año, cuando se ganó la Liga de las Naciones en junio de 2023. Pese a que el presidente del Gobierno sí recibió a las jugadoras del equipo femenino español por ganar el mismo título, con el equipo masculino no hubo ningún tipo de recibimiento.