Vox reclama 3 consejerías en Murcia pero dice que negociará con «generosidad» y se fija en Agricultura

Vox viene reclamando al PP un tercio de las consejerías del Gobierno de la Región de Murcia, lo que se traduciría en tres carteras de las 10 existentes actualmente. Una exigencia que los de Santiago Abascal han vuelto a poner sobre la mesa en los últimos contactos con el PP, según fuentes solventes conocedoras de las negociaciones a escasas horas del debate de investidura en la Asamblea.

La sesión arranca este jueves con una primera votación de mayoría absoluta el viernes y una segunda el lunes, donde la abstención de Vox daría al PP la mayoría simple necesaria. Con todo, desde Vox aseguran que negociarán con «generosidad» y ponen la mirada en la Consejería de Agricultura, competencia similar a la única asumida en Extremadura: la de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Sin embargo, ni Génova ni el partido que dirige a nivel regional el actual presidente en funciones y candidato a la investidura, Fernando López Miras, están dispuestos a aceptar ese tercio de consejerías que exige Vox dentro de un eventual Ejecutivo de coalición. Los populares argumentan que ello no se corresponde con el resultado de las urnas, donde el PP cosechó el 43% de los votos (frente al 18% de Vox) y casi el 50% de los diputados, a sólo dos escaños de la mayoría absoluta.

Abstención de Vox en Murcia

Además, López Miras ha reiterado a la hora de pedir la abstención de Vox que no existe ninguna alternativa de izquierdas, sólo la repetición electoral, algo que a juicio de los populares sería un «fracaso» en la consecución del mandato que expresaron los murcianos con sus papeletas, pero que no ven con malos ojos a tenor de sus encuestas internas.

En este contexto, el objetivo primordial de Vox es formar parte del Gobierno de la Región de Murcia para poder controlar desde el Ejecutivo el pacto programático que pueda ser alcanzado con el PP. A fin de que no ocurra, esgrimen, lo de la pasada legislatura. En cambio, lo que los populares no piensan aceptar -y no tienen reparo en volver a las urnas- es ceder a Vox hasta tres consejeros. Para los de López Miras, existen «instrumentos parlamentarios más que suficientes para que se controlen los acuerdos programáticos que den estabilidad a la legislatura».

De hecho, ambos partidos han acordado en que Vox presida tres comisiones en la Asamblea Regional de Murcia en la presente legislatura. Estas comisiones guardan relación con las consejerías. A la de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua ya cedida, se unieron este miércoles la de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo y la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano. Por su parte, el PP ostentará la presidencia de las cinco comisiones restantes, es decir, de un total de ocho. La Mesa de la Asamblea la preside el PP mientras que Vox no tiene representación en la misma, donde sí está el PSOE.

Antelo ve margen para el pacto con el PP

Entretanto, el presidente provincial de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, declaró este miércoles que su formación actuará con «generosidad» para que «el Gobierno regional arranque» y dijo que todavía hay margen de entendimiento para conformar un «Ejecutivo de coalición» antes de la votación del viernes, y en caso fallido, de la del próximo lunes.

En declaraciones a esRadio Murcia, Antelo manifestó que no han hablado con el PP de consejerías concretas, más allá de la exigencia de un tercio de carteras, pero sí mostró su interés por la de Agricultura, una competencia que su partido gestiona por ejemplo en el Gobierno de Castilla y León y que desarrolla «políticas que favorecen a nuestra gente del campo».