Una víctima de la DANA en ‘TardeAR’: «No me sentaré en el funeral con los asesinos de mi padre»

«Ha sido todo un despropósito en un país en el que se supone que somos los mejores del mundo. Nosotros no os vamos a abandonar y si vais a hacer una lucha legal también estaremos con vosotros», dijo Ana Rosa Quintana mientras que en TardeAR se cubría la misa funeral en homenaje a las víctimas de la DANA en la Catedral de Valencia.

Un equipo del programa de Telecinco estaba allí presente conectó con el plató para darle voz a Mari García, una joven que perdió a su padre en la catástrofe y estuvo ella sola buscándole por el barranco. Ella aseguró que no estaba dispuesta a ir al funeral: «Para mí esto no es un homenaje. Si fuera un homenaje a mi padre, la primera que estaría ahí dentro sería yo. Lo que me parece es que es un lavado de imagen para los políticos que no han estado a la altura de la situación, que no nos alertaron ni nos socorrieron pero es que, encima, tampoco buscaron a mi padre. No voy a compartir el funeral con los asesinos de mi padre. Llevamos más de 40 días solos, abandonados, con el único apoyo de los voluntarios. No puedo entrar en el homenaje porque no sé quién va a asistir. Si tengo la invitación es porque mi hermano fue al párroco de mi pueblo y le preguntó si iba a haber una misa funeral y el párroco le contestó cuántas entradas quería, como si fueran cromos o entradas de discoteca. ¿Tú crees que tras buscar a mi padre por el barro sola, me puedo sentar yo con los asesinos de mi padre? No puedo sentarme con los asesinos de mi padre. Mi moral me lo impide».

Ana Rosa le dijo a Mari: «Todos hemos visto la soledad que habéis estado. Me escandaliza y entiendo perfectamente que no quieras asistir. Algún día habrá que hacer un homenaje para todos». La víctima contestó: «Pero un homenaje sólo para las víctimas, sin político. Seguimos abandonados y ya no somos noticia. Me han vetado de otras cadenas». «Vais a seguir siendo noticia, siempre», le confesó la presentadora de TardeAR.

Meri siguió alegando que siguen solos: «Si no fuera por los voluntarios no sé qué hubiera pasado. Busqué a mi padre subida a pilas de coches y lo hice sola. No estaré tranquila hasta que no estén entre rejas los asesinos de mi padre y de otras cientos de personas».

Mayte: «Nos enteramos del funeral por la prensa»

Para TardeAR también habló Mayte, quien perdió a su hermana, a su cuñado y a su sobrino de cuatro años en la DANA y quien aseguró que: «Nadie nos ha avisado del funeral. Nos hemos enterado por la prensa. No nos llamó nadie». Antonio, primo de Mayte, también participó en el directo y dijo: «Esto está muy mal organizado. No se han olvidado de los que llevan traje y se quieren hacerse la foto pero se han olvidado de las víctimas».

Una funeral sin Pedro Sánchez

Este lunes, 9 de diciembre, la Catedral de Valencia ha acogido la misa funeral en homenaje a las víctimas de la DANA organizada por el Arzobispado de Valencia a la que más de 400 familiares han confirmado su asistencia en un acto al que también han acudido los Reyes Felipe y Letizia, el presidente de la Generalitat de Valencia, Carlos Mazón, y otros presidentes autonómicos.

En representación del Gobierno ha acudido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no estuvo presente en la misa funeral por las víctimas de la DANA de Valencia porque ha preferido reunirse con el consejero delegado de CATL, Robin Zeng Yuqun. La cita entre ambos estaba convocada unas horas antes de la misa funeral que se ha celebrado en la Catedral de Valencia.

En cambio, sí estará el líder del PP y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.