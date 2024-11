Ana Rosa arremete contra la consellera valenciana que desmintió a una víctima de la DANA: «¡Miserable!»

Ana Rosa Quintana ha defendido, este miércoles, a Toñi, quien habló el día anterior en TardeAR para contar cómo murieron su marido y su hija en la DANA. Además, la mujer acusó a su jefa, Nuria Montes, consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, de haberla llamado una semana más tarde y de ofrecerle un coche oficial. La Consejería ha desmentido a la víctima y Quintana ha cargado duramente contra Montes: «Me parece miserable desmentir a una víctima que hablaba con la verdad y con el corazón. Ella hablaba desde el dolor porque ha perdido a su familia y se ha sentido abandonada por sus compañeros. Si Nuria Montes está desmintiendo ahora a esa mujer, no tiene vergüenza. Ayer dije que tenía que dimitir. Ya es tarde. Tenía que haber dimitido ayer». Además, la presentadora de Mediaset habló del presidente del Gobierno y de su nefasta gestión en esta crisis: «Pedro Sánchez no puede pisar ni Paiporta ni Valencia en su vida».

Una víctima de la DANA es desmentida por la Generalitat

El martes 5 de noviembre, Ana Rosa entrevistó a Toñi, vecina de Benetússer (Valencia), que perdió a su esposo de 61 años y a su hija de 24. La mujer dio un conmovedor discurso en el que, entre otras cosas, se quejó del trato que había recibido por parte de su jefa Nuria Montes, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana: «Hoy me ha llamado Nuria por teléfono, hoy, para decirme cómo estaba mi familia, que lo sentía mucho y que me daba su pésame. Ahora, tras una semana, cuando trabajamos en la misma planta y no sabía y nunca se ha dignado a llamarme y me duele tanto, me duele tanto… Porque me tuve que volver a pie desde el hospital y lo único que me dijo es ‘Habérmelo dicho y te había mandado un coche oficial’. En eso gastan nuestros impuestos. Le he pedido a Nuria que si tiene dignidad, que deje su puesto de trabajo, que renuncie, que pida perdón».

Un día después, desde TardeAR, un reportero del programa informó que desde la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo han desmentido a la víctima:»Nos han afirmado que, efectivamente, Toñi trabaja allí, pero que es una más de los 800 trabajadores que hay. Nos han hecho una cronología de lo sucedido y nos han dicho que, efectivamente, Toñi escribe, en un grupo de WhatsApp que tienen todos los trabajadores, lo que le ha ocurrido pero, nos dicen desde la Conselleria que a Nuria Montes la informaron el martes, es decir, en la jornada de ayer. La Conselleria desmiente que se le ofreciera un coche oficial. Es más, lo que afirman es que, en la conversación, la consellera escucha a Toñi y le muestra todo su apoyo».

Ana Rosa: «Me parece miserable desmentir a una víctima»

Ante esta información, Ana Rosa, muy seria, dijo: «Punto primero: la llamada tardó ocho días. Me parece miserable desmentir a una víctima que hablaba con la verdad y con el corazón. Ella hablaba desde el dolor porque ha perdido a su familia y se ha sentido abandonada por sus compañeros. La señora Nuria Montes, si no se ha enterado de que una persona que trabaja en su planta ha perdido a su marido y a su hija, tiene un problema con la gente con la que trabaja. Y si está desmintiendo ahora a esa mujer, no tiene vergüenza. Ayer dije que tenía que dimitir. Ya es tarde. Tenía que haber dimitido ayer».

🔥🔥 Ana Rosa ESTALLA contra la Consejera Nuria Montes por salir a desmentir la versión de una víctima del temporal: “Me parece miserable que salga a desmentir a una afectada que hablaba con la verdad y el corazón. No tiene vergüenza. Ayer dije que tenia que dimitir, yo creo que… pic.twitter.com/OD25kgYUVj — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) November 6, 2024

Ana Rosa: «Pedro Sánchez no va a poder pisar Valencia en su vida»

Por otro lado, en la mesa de debate del programa de Telecinco se volvió a hablar sobre la gestión de la crisis climática más devastadora de nuestra historia. «Hoy estamos en el octavo día y lo que la gente te dice, constantemente es ‘auxilio, socorro, necesitamos ayuda. La gente dice dos cosas. No nos avisaron a tiempo’. La Generalitat no nos avisó a tiempo y el Estado no ha abandonado. Digan lo que digan los políticos, esta es la palabra de la gente que lo está sufriendo», dijo Quintana.

Mientras se hablaba de las ayudas económicas que ha anunciado el presidente del Gobierno y se indicó que debería volver a explicar a los afectados el poco dinero que, en realidad, van a recibir (14000 euros de media por víctima), Ana Rosa Quintana dijo: «Pedro Sánchez no puede pisar ni Paiporta ni Valencia en su vida».

Además, la comunicadora de Mediaset alegó que: «De verdad, que con esta catástrofe, el presidente del Gobierno no haya pedido una reunión o se haya reunido con el líder de la oposición, que es mayoritario en votos, no tiene explicación. Así, el país no va a ningún sitio»,