Pablo Sarabia retrata a Pedro Sánchez: «Quieres sacar beneficio político mientras la gente muere…»

Pablo Sarabia, canterano del Real Madrid y actualmente jugando en el Wolverhampton, ha retratado a Pedro Sánchez a través de sus redes sociales con un extenso mensaje muy esclarecedor, rajando contra la gestión política del desastre que la DANA ha causado en Valencia desde el pasado martes. Una vergüenza en la que el mundo del fútbol también tiene su opinión. Sarabia no es el primer en criticar al Gobierno ni será el último. Jugadores como Marcos Llorente, Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Dani Ceballos, Pepe Reina, Samu Castillejo o Raúl García también lo hicieron en las últimas horas.

«Cuando avisas de una catástrofe en el momento que la tienes encima, cuando al día siguiente es más importante votar para controlar la televisión pública y subir los impuestos que centrarse en ayudar, cuando te ofrecen ayuda y la rechazas, cuando quieres sacar beneficio político de una mala gestión mientras la gente muere…», publicó Pablo Sarabia en sus redes sociales criticando todas las maniobras políticas de todos los partidos llevadas a cabo en las últimas horas relacionadas con el desastre provocado en Valencia. Está claro que es una de las grandes tragedias en la historia de España y la respuesta del poder político es insuficiente. Solamente la gente está salvando a los pueblos.

Pero esta brutal rajada de Pablo Sarabia, actualmente jugando en la Premier League en Inglaterra, va dirigida directamente a Pedro Sánchez, con un mensaje parecido al que publicó Marcos Llorente y que poco después compartieron los madridistas Dani Carvajal y Lucas Vázquez.

Se puede ver en la frase «cuando… ‘El que necesite ayuda, que la pida’». Una frase que Pedro Sánchez afirmó hace pocos días en un mensaje institucional y que le va a perseguir el resto de su vida. Un lamentable gesto hacia un pueblo valenciano muy cabreado contra el Presidente del Gobierno por lo que está sufriendo tras el destrozo provocado por la DANA y que ya se ha cobrado la vida de más de 200 personas.

Mensaje de Sarabia contra Pedro Sánchez

Cuando avisas de una catástrofe en el momento que la tienes encima.

Cuando al día siguiente es más importante votar para controlar la televisión pública y subir los impuestos que centrarse en ayudar.

Cuando te ofrecen ayuda y la rechazas.

Cuando quieres sacar beneficio político de una mala gestión mientras la gente muere.

Cuando… «El que necesite ayuda, que la pida»

Cuando sirve más la ayuda gestionada por nuestro propio pueblo que la que te da el estado.

Cuando cualquier catástrofe es aprovechada para robar.

Cuando lo más rentable es enfrentar a la propia ciudadanía para que os mantengan.

Cuando ves un escándalo semanal y no pasa nada.

Cuando ves todo eso y mucho más, te das cuenta de que vivimos en un sistema fallido, que no luchan por ti, que te quieren enfrentado con tu vecino, mientras ellos se llenan los bolsillos con nuestro dinero.

Cuando salgamos juntos de esta, que saldremos. Habrá que pedir responsabilidades de verdad. No simples dimisiones. Están dejando morir a gente mientras se echan la culpa entre ellos. ¿Por qué no se manda al ejército? ¿No hay nada que hacer? ¿Para que pagamos impuestos? Esto es una carrera de fondo, y esto no servirá de nada si en 1 mes nos olvidamos. ¿Pasará lo mismo que con los afectados de La Palma? Después de 3 años siguen durmiendo en contenedores.

Quién no sepa dirigir, que se eche a un lado y deje paso al siguiente.

Si algo está claro, es que no estáis a la altura de vuestro pueblo.