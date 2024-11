La consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat valenciana, Nuria Montes, ha pedido públicamente «perdón» por las palabras con las que este viernes indignó a los familiares de las víctimas que buscan a sus desaparecidos entre los cadáveres que han sido trasladados a las instalaciones de Feria Valencia, convertida en improvisada morgue de la tragedia de la DANA. «Que se queden en casa, es donde mejor están», dijo Montes en un tono que ha generado una indignación general tras la que ha salido a disculparse.

A través de un video que ha grabado horas después, este viernes por la tarde la consejera ha reconocido públicamente que sus palabras fueron desafortunadas, que no se expresó con acierto: «Lamento muchísimo que mis palabras hayan estado faltas de esa empatía, de esa sensibilidad que todos buscamos en estos duros momentos que estamos viviendo. Por ese motivo sólo puedo reiterar mi perdón si me he manifestado de una manera que no era mi intención».

Esta miembro del Ejecutivo autonómico valenciano ha explicado que su objetivo era contribuir a mantener el orden en las instalaciones a la que se están llevando los cuerpos que van siendo recuperados, donde se custodian y donde se realizan también trabajos forenses para contribuir a su identificación.

«Me he desplazado a Feria Valencia para ayudar al operativo de la Unidad Militar de Emergencia (UME), operativo que se encarga de la custodia de las víctimas de esta DANA», explica Nuria Montes en su video de disculpa. «El comandante de la UME me ha mostrado su preocupación» ante una eventual llegada masiva de familiares en busca de sus seres queridos desaparecidos. «Por eso lanzamos un mensaje con el único objetivo de que el protocolo se llevara a cabo con la máxima rigurosidad y se garantizara la seguridad», esgrime la consejera, que reconoce que dicho mensaje lo trasladó de forma totalmente desacertada, con palabras «faltas de esa empatía y sensibilidad que todos buscamos en estos duros momentos que estamos viviendo».

«Os quiero pedir perdón a todos, comparto la incertidumbre que estamos pasando y, desde luego, soy también sufridora del dolor que tenemos todos los que hemos podido perder a un familiar o a un amigo en esta tragedia», asegura en este video de disculpa tras la indignación que han causado las palabras que pronunció horas antes, este viernes por la mañana.