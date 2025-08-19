El testimonio de una mujer al ver su pueblo arrasado por las llamas: «No queda una puta casa en pie»

Las imágenes de una mujer caminando entre las cenizas de Lusio, un pueblo de Castilla y León, con la voz rota por las lágrimas y gritando su dolor ante la devastación, han recorrido las redes sociales como la pólvora. «No queda una puta casa en pie» es la frase que resume una tragedia. La mujer relata cómo las casas de sus familiares han sido devoradas por las llamas: «La casa de mi madre, de mi tatarabuela, del tío Jaime… no hay derecho», dice rota de dolor.

Entre lágrimas y con una sinceridad brutal, la mujer pronuncia las palabras que resuenan en las redes sociales: «No queda una puta casa en pie». Esta frase, cargada de desesperación y realidad descarnada, ha resonado en redes sociales como el testimonio más honesto de la magnitud de la devastación.

«Todos los que luchan por la ecología y todo eso. Podíais estar aquí. Todos. Podíais haber venido a ayudar», reprocha al inicio del vídeo, dirigiéndose a quienes desde la distancia se llenan la boca con salvar el medio ambiente. Sus palabras han generado miles de comentarios sobre el activismo desde el sofá versus la ayuda real en momentos de crisis.