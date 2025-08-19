Un conductor ebrio se estampa contra una estación de BiciPalma: multiplicaba por cuatro la tasa de alcohol

Agentes de la Policía Local de Palma adscritos a la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) han instruido un atestado contra un hombre, español de 32 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Los hechos ocurrieron la tarde del pasado 15 de agosto en la calle Aragón.

Una patrulla se desplazó al lugar tras recibir un aviso de un ciudadano de un accidente de tráfico en el que el conductor implicado parecía encontrarse en estado de embriaguez. A su llegada, los agentes encontraron un turismo con graves daños en la dirección tras haber impactado contra una estación de BiciPalma.

Según la reconstrucción de los hechos, el hombre perdió el control de su vehículo por exceso de velocidad, se desvió de su trayectoria y chocó contra un coche que estaba estacionado. A causa del fuerte impacto, su vehículo continuó sin control, colisionando contra el cartel informativo y varios anclajes de la estación de BiciPalma, y acabando por aplastar parcialmente una de las bicicletas.

Al ser sometido a la prueba de etilometría, el conductor dio un resultado positivo de 0,91 miligramos por litro de aire espirado, una tasa que casi cuadruplica el máximo legal permitido (0,25 mg/l). El hombre fue denunciado administrativamente por conducción negligente e informado de su condición de investigado no detenido. Su vehículo fue retirado por una grúa municipal para restablecer la circulación.

No es la única alcoholemia grave detectada por la Policía Local en Palma. Agentes de la Policía Local de Palma adscritos a la Unidad Motorizada (UMOT) intervinieron la mañana del 31 de julio con un hombre español de 50 años que conducía bajo los efectos del alcohol. La actuación tuvo lugar en la carretera del Dique del Oeste, tras ser requeridos por la Policía Portuaria.

Los agentes portuarios observaron cómo el conductor de un tractocamión colisionaba levemente con la barrera del control de acceso sin producir daños. Al indicarle que bajara del vehículo, comprobaron que el hombre se encontraba en un evidente estado de embriaguez y estuvo a punto de caer, motivo por el que retiraron las llaves del camión y avisaron a la Policía Local.

La dotación de la UMOT se desplazó al lugar y sometió al conductor a la prueba de etilometría. Este dio un resultado positivo de 1,17 miligramos por litro de aire espirado, una tasa que casi octuplica el máximo legal permitido para conductores profesionales, que es de 0,15 mg/l.