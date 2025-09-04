Paralizados los trenes AVE con origen y destino Madrid tras un error informático

Los trenes de alta velocidad (AVE) con origen y destino Madrid se han paralizado por un problema informático tal y como ha informado Adif a través de sus redes sociales. Según ha publicado la entidad pública el fallo ha tenido su origen en una caída de los servidores informáticos que ha provocado parones masivos en el transporte ferroviario.

«Por una caída de los servidores informáticos de Adif, trenes de alta velocidad con origen y/o destino Madrid se han visto afectados con paradas y retrasos. Los equipos informáticos de respaldo han funcionado correctamente y ya se está recuperando gradualmente la circulación», han escrito.

La compañía ha apuntado además que los equipos informáticos de respaldo han funcionado correctamente y ya se está recuperando gradualmente la circulación.

A causa de este hecho miles de viajeros se han visto afectados quedando atrapados dentro de los trenes o paralizados en las estaciones, algo que ha causado la indignación de los usuarios que se han hecho eco de lo ocurrido en redes sociales. «No habrán funcionado tan correctamente, cuando tendría que haber llegado a Clara Campoamor a las 12:08, y seguimos parados , y no hemos llegado ni a Atocha», ha respondido un hombre a la publicación de Adif.

«¡Qué falsos! Toda la estación de Chamartin está parada», ha escrito otra mujer a través de sus redes sociales en respuesta a la información de la entidad pública donde expresa que la circulación se «está recuperando gradualmente».

Especialmente relevante es el mensaje de un pasajero que asegura llevar tres horas parado en el AVE de las 9:32 con salida desde Chamartín. «Otra avería eléctrica de ADIF, el pan de cada día. Y mientras tanto, Oscargutan sigue siendo un marronero en X. Que siga ‘fardando’ de su negligente gestión», ha publicado en sus redes sociales adjuntando una imagen del interior del tren.

Llevamos una hora parados en el AVE de las 9:32 Joaquín Sorolla–Chamartín.

Otra avería eléctrica de ADIF, el pan de cada día.

Y mientras tanto, Oscargutan sigue siendo un marronero en X. Que siga “fardando” de su negligente gestión.@oscar_puente_ matao pic.twitter.com/6UKsl4G8SM — alvaro peris (@alvaroperis3) September 4, 2025

Por su parte el ministro de Transportes, Óscar Puente, que precisamente ha comparecido este jueves a petición propia en el Congreso para aclarar cuál es la situación del sistema ferroviario, ha dicho que el material está anticuado y que en España no se estrena un tren de alta velocidad desde el año 2010.

El dirigente socialista también ha recordado que, aunque el modelo Avril ha ido mejorando sus prestaciones, se han detectado algunos problemas en los modelos Avlo Madrid-Barcelona que han obligado a retirarlos.

«Nadie puede poner en duda la voluntad de este Gobierno para mejorar el material móvil», ha defendido el ministro, que se ha referido a la compra de 475 nuevos trenes por importe de 5.200 millones de euros.