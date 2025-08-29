El ministro de Transportes, Óscar Puente, viajará la próxima semana a Alemania para comprar «material ferroviario» de Siemens tras retirar Renfe la línea Madrid-Barcelona que se realizaba con trenes Avril de Talgo. El político vallisoletano visitará una fábrica de esta compañía después de experimentar problemas con estos convoyes.

Puente ha asegurado que, para incrementar las frecuencias de alta velocidad, son necesarios más trenes. Sin embargo, el ministro ha asegurado que el material disponible actualmente es exactamente el mismo desde el año 2008, a excepción de los nuevos trenes de la serie 106 (los Avril de Talgo), que asegura que «no han dado el mejor resultado posible».

Por ello, el político socialista busca alternativas a Talgo en el extranjero. Puente viajará la próxima semana a Alemania para visitar la factoría de Siemens con el objetivo de «intentar tener cuanto antes material ferroviario» que permita mejorar el servicio, aunque desde el Ministerio no han dado más detalles al respecto.

Motivos del viaje de Puente a Alemania

Esto sucede justo después de que Renfe haya decidido retirar su oferta de bajo coste en la línea Madrid-Barcelona, que se realizaba con esos trenes Avril de Talgo, argumentando que el producto AVE que sustituirá al low cost «se adapta mejor a las características del trayecto y a las necesidades del perfil del viajero corporativo, frecuente en este corredor».

Ese corredor, el Madrid-Barcelona, es el más consolidado respecto a la competencia, ya que lleva más de cuatro años con dos operadores (Renfe y Ouigo) y casi tres años con tres operadores (al sumarse Iryo), siendo la línea con menor guerra de precios, y por ello donde el producto low cost puede ser menos necesario.

En cuanto a la nueva estación de Murcia, ha dicho que las obras concluirán en 2026, tras una inversión de 600 millones de euros, de los que dos tercios han sido aportados por el Ministerio de Transportes, a través de Adif Alta Velocidad, y el resto por el Gobierno regional y el Ayuntamiento.

Puente ha aseverado que esta obra «no debe entenderse en solitario, sino como una pieza fundamental del sistema ferroviario nacional y del Corredor Mediterráneo» y ha puesto en valor el estado de los trabajos, que se encuentran en su «recta final», con un 95% ejecutado.

La reestructuración de los servicios de alta velocidad no se limita a una decisión empresarial. El propio Ministerio de Transportes ha respaldado la medida como parte de una estrategia para reforzar la competitividad de Renfe en el principal corredor ferroviario del país, donde circulan más de 50 frecuencias diarias y donde la competencia con los nuevos operadores es más intensa.

El Gobierno considera que la sustitución de Avlo por AVE permitirá ofrecer una mejor calidad de servicio, especialmente para los viajeros de negocios, sin renunciar a la política de precios competitivos que introdujo el low cost. Además, destaca que el modelo AVE garantiza una mayor flexibilidad operativa y facilita la homogeneidad en la oferta frente a los rivales privados.

En paralelo, el Ejecutivo subraya que Renfe mantendrá su apuesta por trenes de bajo coste en otros corredores donde la demanda responde más al perfil turístico y de ocio, como Madrid-Valencia o Madrid-Alicante.