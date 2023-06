El Partido Popular está elaborando un documento en el que recogerá las medidas más urgentes en aplicar en caso de que, tras el 23J, llegue a la Moncloa. Durante los primeros 100 días de Gobierno, Feijóo y su equipo pretenden aplicar todas las normas que, según su criterio, España necesita con «urgencia». Desde Génova insisten en la idea de que es tiempo de recuperar el compromiso, el valor de la palabra y la política del rigor. Para ello, los populares ya están trabajando en la «gran» auditoría general que realizarán en cuanto lleguen al Gobierno. «Una vez veamos el estado real de las cuentas, aplicaremos nuestro programa», aseguran desde el PP.

«Nos preocupa, especialmente, el compromiso de pagos, el periodo de los pagos que tiene actualmente el Gobierno, el déficit exacto del Estado y qué nivel de deuda tiene el Ejecutivo con proveedores». Por ello, el PP plantea realizar una «exigente y exhaustiva» auditoría general con la que conocer de qué base partirá, si las urnas así lo quieren, el futuro Gobierno encabezado por Alberto Núñez Feijóo.

«Desde el día uno trataremos de legislar para alcanzar todos los compromisos que vamos a adquirir con todos los españoles durante la campaña». El PP expondrá durante los próximos días cuál es la línea de Gobierno que aplicará si los españoles depositan su confianza en sus siglas, «lo que no quita que asumamos la responsabilidad de chequear la realidad de las cuentas», explican desde el PP.

Feijóo ha insistido durante la semana en que las soluciones acertadas sólo se puede alcanzar tras realizar un diagnóstico exhaustivo. Todo hace indicar que esta será una de las primeras demostraciones de «escrupulosa gestión» del político gallego cuando asuma el mando de España. «En el PP, brindis al sol los justos», ha asegurado en reiteradas ocasiones Feijóo. Los populares se han propuesto recuperar una política que se aleje de la polémica y el eslogan y se ponga, «cinco años después», al servicio de los ciudadanos.

Génova trabaja ya en un escenario en el que el Gobierno de España recaiga en el PP. «No hay que pensar que todo está hecho. Sólo hemos logrado la mitad del objetivo con el resultado del 28M». Una de las mayores preocupaciones que ya sobrevuela la séptima planta de la sede popular es el estado real de las cuentas.

La experiencia hace sospechar al PP que los cajones de la Moncloa guarden alguna que otra sorpresa imprevista en lo que a balance de cuentas se refiere. Ya ocurrió con la llegada de Mariano Rajoy al poder, cuando el agujero era mucho mayor que el previsto y anunciado por Zapatero. El ejemplo más reciente es el de Andalucía. Después de 40 años de socialismo, la Junta se enfrentó a la prueba del algodón de Juanma Moreno y su equipo económico. Al PP le tocó remangarse para sanear las cuentas hasta lograr que el Ejecutivo autonómico obtuviera superávit.

Génova tiene muy clara cuál será su estrategia de Gobierno. «Por suerte para los españoles, Feijóo tiene palabra. No prometerá nada que no podamos hacer. Eso no quita que hagamos un estudio a conciencia de las arcas del Estado para saber con qué armas contamos y a qué escenario real nos enfrentamos. El 23J España elegirá que vuelva la política seria y del compromiso y comenzaremos a trabajar en ese sentido», aseguran fuentes del PP.