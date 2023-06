El coordinador general del PP, Elías Bendodo, acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser «mal demócrata» por obligar a los españoles a elegir entre «vacaciones o urnas». Así se ha referido al adelanto electoral de los comicios generales del 23 de julio ideado por Sánchez. El dirigente popular hace insta a «elegir entre Sánchez o España» en la cita electoral.

«Un presidente que no quiere que la gente vaya a votar es un mal presidente y un mal demócrata», ha afirmado Bendodo este viernes durante la clausura de la Junta Directiva Provincial del PP de Málaga. El coordinador general del PP considera que Sánchez ha convocado estas elecciones para «tapar la victoria del PP» y parar la «rebelión interna» dentro del PSOE, puesto que «a diciembre no llegaba porque no le iban a dejar los suyos».

Bendodo destaca que el presidente del Gobierno «sigue utilizando para su interés personal todas las herramientas democráticas de nuestro país». «En sus planes, como última herramienta, como última estrategia, como última trampa, convoca unas elecciones con el objetivo en su subconsciente de que la gente no vaya a votar. Pedro Sánchez no quiere que la gente vaya a votar el próximo 23 de junio. Por eso pone las elecciones en plena temporada de verano. En plenas vacaciones, a finales de julio, cuando más calor hace, es un mal demócrata, es un mal presidente, lo sabíamos, pero un presidente del Gobierno que lo que quiere es que la gente no vaya a votar, es un mal presidente y un mal demócrata», ha sostenido.

Elías Bendodo considera que el dirigente socialista ha convocado estas elecciones para «tapar la victoria del PP» en las pasadas elecciones del 28M, «para que e hable de que se han convocado generales y no se hable del repaso que le hemos dado al sanchismo en las urnas el pasado domingo».

«En segundo lugar, para parar la rebelión interna que tenía, que ya más de uno le estaba diciendo ‘puertas’. Y en tercer lugar, porque sabe que a diciembre no llegaba. Él no iba a ser el candidato en diciembre porque no le iban a dejar los suyos», ha apostillado.

«Ha pegado la bronca»

El coordinador general del PP asegura que Pedro Sánchez «le ha pegado la bronca a a siete millones de españoles que han votado al Partido Popular en estas elecciones». «Quiere que confundamos vacaciones con urnas y que elijamos entre vacaciones y urnas», ha añadido.

Bendodo insta también a los españoles a votar entre «España o Sánchez». «La cuestión del próximo 23 de julio no es vacaciones o elecciones, es España o Sánchez. Eso es lo que se elija el 23 de julio», ha enfatizado.

«Los españoles no le vamos a dar la razón y van a salir masivamente a votar para acabar con esta pesadilla de un presidente que solo piensa en él. Sánchez va a conseguir que más españoles vayan a votar por esta estrategia absurda que ha hecho para fastidiarnos las vacaciones a todos», ha zanjado.