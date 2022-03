Teófila Martínez, ex alcaldesa de Cádiz y actual presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, será la presidenta del próximo congreso del Partido Popular que elegirá a Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder. El cónclave tendrá lugar este 1 y 2 de abril en Sevilla.

«Una mujer con arraigo popular, gran experiencia de gestión y que representa bien a nuestro partido. Con Teófila, el Congreso no podría quedar en mejores manos», ha destacado el presidente del Comité Organizador del cónclave, Esteban González Pons, en un mensaje en redes sociales, donde ha anunciado el nombre de la persona a la que cederá los trastos en el arranque del Congreso.

Teófila Martínez apoyó a la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría frente al todavía presidente del PP, Pablo Casado, en el anterior congreso, el que tuvo lugar en 2018 tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Además, la ex regidora de Cádiz es próxima al senador y ex ministro Javier Arenas, que tiene buena relación con Feijóo y ha arrimado el hombro en estas semanas a favor del candidato desde el PP andaluz.

La también ex presidenta de los populares andaluces participó en el vídeo que lanzó entonces candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría con más de una veintena de políticas del PP que pedían a su partido que «hiciera historia» y eligiese a una mujer para presidirlo.

En la grabación aparecieron, además de la propia Teófila, las ex ministras Celia Villalobos, Isabel Tocino y Fátima Báñez; la entonces secretaria general del PP valenciano, Eva Ortiz, o Marimar Blanco, actualmente diputada en la Asamblea de Madrid, entre otras mujeres del PP.

El PP interino apuesta así por la veteranía, como ya ha demostrado en este tiempo de transición. Martínez lleva en el partido desde 1977. Fue la alcaldesa más votada de las capitales de provincia de España en las elecciones municipales de 2003 y 2007 y en 2011 ganó por quinta vez con mayoría absoluta.

En el XX Congreso de los populares, que se celebra en Sevilla los próximos días 1 y 2 de abril, Alberto Núñez Feijóo será elegido como líder del PP, tras haber sido el único candidato y contar con el apoyo de 55.000 avales y el 99% de los afiliados inscritos en el cónclave.

Reinicio

El Partido Popular ha preparado el congreso nacional de este fin de semana donde Feijóo tomará las riendas del partido como una «vuelta a los orígenes», en alusión a la refundación del PP con José María Aznar al frente en 1990.

De hecho, fuentes del Comité Organizador del XX Congreso nacional del PP señalan que este cónclave se celebrará en «la misma ciudad, mismo sitio y mismo día» que el del año 1990, celebrado bajo el lema «Centrados con la libertad» y en el que Aznar fue elegido presidente nacional con el respaldo de Manuel Fraga, impulsor de la antecesora Alianza Popular. De hecho, el PP ha incluido un homenaje a esta refundación el viernes, día principal del cónclave.

«Este congreso no es de refundación, pero sí es de reinicio, que es lo más parecido que existe a una refundación. Cuando te equivocas de camino, lo que tienes que hacer es volver al comienzo, a los principios y valores que nos hicieron la principal fuerza del centroderecha en España», subrayan dichas fuentes.