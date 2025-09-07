El PP cuestiona la credibilidad del Gobierno ante la OTAN y la UE y pide que explique el gasto en Defensa

El Partido Popular pedirá explicaciones al Gobierno por apalabrar con sus socios de la UE y la OTAN el aumento del 5% del gasto militar. El debate del Senado del próximo martes será el primer escenario del choque político del curso entre el Gobierno y el primer partido de la oposición. Los de Feijóo cuestionan la credibilidad de Pedro Sánchez y sus compromisos en materia Defensa; más aún, recuerdan, cuando no tiene presupuestos ni mayoría parlamentaria para aprobarlos.

El pasado mes de junio, el líder socialista del Gobierno sellaba su compromiso ante sus socios internacionales para elevar el gasto en Defensa de un 2% a un 5% del Producto Interior Bruto (PIB). Apenas dos meses después, desde el PP critican que no se haya dado ningún tipo de explicación a los españoles. Menos aún, cuando sus decisiones han provocado una serie de «tensiones internas» dentro del seno de la coalición.

El grupo que pilota Alicia García en el Senado ha registrado una batería de preguntas para que el Ejecutivo explique cuáles son los compromisos adquiridos en La Haya y cómo, sin unas nuevas cuentas públicas para el próximo ejercicio, pretende dar cumplimiento a sus expectativas.

«Indefinición estratégica»

Según el escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, el PP cuestiona la hoja de ruta del Gobierno de Sánchez sin tener en cuenta un marco presupuestario actualizado. «¿Qué previsión presupuestaria plurianual ha remitido a la OTAN y a la UE y cuáles son los hitos intermedios pactados o comunicados?», preguntan. También qué medidas pretende adoptar «para asegurar apoyos parlamentarios suficientes que permitan ejecutar la senda de gasto comprometida».

A juicio del PP, el Gobierno está transmitiendo además una serie de «señales ambiguas» meses después de haber rubricado Sánchez este objetivo. Un gesto al que suman, además, que días después de sellar el acuerdo con sus socios internacionales haya sido el propio presidente quien haya comunicado «que no cumpliría» con aquello a lo que se había comprometido.

El escrito del PP reprocha en este sentido que se está proyectando «una imagen de indefinición estratégica» que, si no se cambia, llevará al deterioro de la posición de España en todos los foros internacionales».

Acusaciones de «trilero»

La portavoz de los populares en el Senado, por su parte, ha puesto de manifiesto que el presidente Sánchez esté actuando como un «trilero» al intentar «ocultar» los acuerdos alcanzados antes del verano en La Haya. A su juicio, el dirigente socialista guarda silencio por «la amenaza de sus socios, pero el calendario le aprieta y la verdad del papel firmado le persigue».

Según la dirigente del PP, la situación actual en la que se encuentra el Gobierno de coalición, que no ha presentado aún el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y que sigue gobernando con cuentas prorrogadas desde hace años, está mermando la credibilidad y la fiabilidad de España ante sus aliados tanto dentro como fuera de la propia UE.