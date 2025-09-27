Pepa Millán: «La ministra Redondo nunca tendría que haber conseguido siquiera un acta de diputada»

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, acusa al Ejecutivo de ocultar información sobre los fallos de las pulseras compradas para la protección de mujeres amenazadas por sus parejas: «Aquí había tres ministros que sabían perfectamente qué estaba pasando desde hace meses: el de Justicia, el del Interior y la de Igualdad. Lo avisaron los jueces, lo advirtieron las audiencias provinciales, lo recogió la Memoria de la Fiscalía, y este Gobierno no ha hecho absolutamente nada».

Y afirma en esta entrevista en El Foco, en OKDIARIO, que «la ministra Redondo nunca tendría que haber conseguido siquiera un acta de diputada». Millán denunció que el Ejecutivo engañó a su grupo parlamentario: «Nosotros registramos varias preguntas sobre las pulseras y la contestación del Gobierno fue que todo funcionaba perfectamente. Se nos mintió».

Pepa Millán reclama depurar responsabilidades: «Aquí tiene que haber una investigación, incluso judicial, para saber qué responsabilidad penal tiene el Gobierno y qué grado de dejación de funciones ha habido». Vox ha solicitado «las copias de los expedientes de las adjudicaciones, la comparecencia de la ministra y de los encargados de los servicios».

Su diagnóstico es tajante: «Es gravísimo. Hay mujeres amenazadas de muerte que tenían que estar protegidas por una pulsera que no funciona. Lo saben los ministros y no ocurre nada». Y remata: «Estamos hablando de un Gobierno al que las mujeres le dan exactamente igual, que presume en el eslogan y en la propaganda, pero que ha soltado a los violadores y les ha colocado una pulsera que no valía».