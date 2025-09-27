Pepa Millán: «Sánchez no es víctima de ningún chantaje, ellos forman parte del golpismo»

Pepa Millán llegó puntual al plató de EL FOCO este miércoles, en medio de una cascada de titulares políticos: la citación judicial de Begoña Gómez, que si llega a juicio será juzgada por un tribunal popular; la decisión de la Audiencia de Badajoz de mandar a juicio al hermano del presidente del Gobierno; y la polémica por los fallos en las pulseras compradas por el Ministerio de Igualdad para proteger a las víctimas de violencia de género.

Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, no rehuyó ninguna cuestión y fue contundente en cada respuesta. Abrió con vivienda: «Es la primera generación que vive peor que sus padres» y exigió «liberalizar suelo, agilizar licencias y activar avales» porque «sin españoles con solvencia, de nada sirve construir».

En materia fiscal, defendió una rebaja generalizada: «Proponemos un mínimo exento de IRPF de 22.000 euros», aseguró, además de «revertir la subida del IVA de 2012″ y “»rebajar el impuesto de sociedades del 25 al 15%». También pidió «eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones»porque, dijo, «los españoles trabajamos para trabajar». Detalló «un primer tramo hasta 70.000 euros y otro a partir de esa cifra» con «una rebaja de cuatro puntos por hijo», y reclamó «una auditoría para abrir cajones y levantar alfombras» sobre las cuentas públicas.

Sobre la jornada laboral, Pepa Millán recordó la iniciativa del Gobierno y fue crítica con la estructura estatal: «Hay que reducir drásticamente la administración, terminar drásticamente con las subvenciones a sindicatos y partidos políticos». «El 99% del tejido productivo son pymes: no pueden asumir políticas de salón pensadas para grandes empresas» dijo. «Pedro Sánchez tiene a más de 600 asesores directos exclusivamente para el Gobierno de España. Esto es una agencia de colocación».

«Tiene que haber una investigación»

En relación a las pulseras para víctimas de violencia de género Pepa Millán fue tajante: «Tres ministros sabían perfectamente qué estaba pasando desde hace meses: el de Justicia, el del Interior y la de Igualdad», denunció. «Aquí tiene que haber una investigación, incluso judicial, para saber qué responsabilidad penal tiene el Gobierno. Hay mujeres amenazadas de muerte que tenían que estar protegidas por una pulsera que no funciona».

Su discurso se tensó al hablar de la situación institucional. «Ya no existe el Estado de derecho en España», afirmó, convencida de que «Sánchez está dispuesto a cederle cualquier cosa al separatismo con tal de mantenerse en el poder».

Millán señaló directamente al Ejecutivo: «Tenemos un ministro de Transportes que hace de mamporrero del Gobierno de España. El problema es que no piensan en los intereses de los españoles». Y fue aún más lejos: «Sánchez no es víctima de ningún chantaje, él forma parte del golpismo».

Con un mensaje final que resumió su tono a lo largo de la entrevista, lanzó una advertencia: «Os preocupa que todos los españoles han dejado de ser una prioridad».