Begoña Gómez entrará al juzgado por el garaje por «riesgo para su integridad física»

Begoña Gómez podrá entrar a los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid este sábado ocultándose por el garaje, en su quinta comparecencia en sede judicial. De esta manera, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitará su exposición al público y a los medios de comunicación, en una decisión tomada por la magistrada juez decana de los juzgados, que justifica la entrada de Begoña por esta zona debido al «riesgo para su integridad física».

La mujer de Sánchez se sentará en el banquillo después de que el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, decidiera transformar el caso que investiga a Begoña Gómez en un procedimiento para juicio ante Tribunal del Jurado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos.

La medida ha sido comunicada este viernes tras un escrito a los juzgados por parte del servicio de seguridad de La Moncloa, en el que justifican que «existe un ambiente hostil y de rechazo evidente» y que puedan producirse «insultos a través de megafonía, con exhibiciones de diversas pancartas, tanto a la entrada como a la salida de la investigada».

Como respuesta el Decanato ha aceptado la entrada de Begoña Gómez por el garaje, «autorizando que Begoña Gómez acceda a la sede judicial de Plaza de Castilla por el garaje para prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 41, estando citada el día 27 de septiembre a las 18:00 horas».

Además, añade que «esta autorización no se extiende a la asistencia letrada de la investigada, que deberá acceder por el acceso general para profesionales, en los términos que se establezcan por el personal de seguridad de la sede judicial».

El pasado 10 de septiembre, en su cuarta comparecencia en el juzgado, Begoña Gómez se presentó ante el juez, en esta ocasión investigada por la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos. La mujer de Sánchez, imputada por otros cuatro delitos.

Begoña apareció en escena ataviada con chaqueta y pantalones oscuros y rodeada de varios escoltas. Su salida, minutos después, se dio por la puerta de atrás y en coche.